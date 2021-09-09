Омское село Каракуль при поддержке неравнодушных людей возродилось из пепла

Невероятно, но старинное село после пожара, спалившего половину его домов, торжественно отмечает свое 360-летие. Благодаря поддержке неравнодушных людей оно буквально возродилось из пепла. И сегодня погорельцы стали не только юбилярами, но и новоселами.

...Ветреный и сухой день шестого мая жители Каракуля запомнят на всю жизнь. Откуда ни возьмись, через лес и заросшие камышом болота в деревню пришел огонь. Сначала он охватил две крайние избы. А потом пошел гулять по всему селу.

Дома один за другим вспыхивали, как спички. Несмотря на все усилия спасателей, 18 строений, в том числе 14 жилых домов, сгорели дотла. Просто счастье, что никто из людей не пострадал.

Никто из сельчан, оставшихся без крыши над головой, покидать родную деревню не хотел. На помощь погорельцам пришли власти Омской области, Республики Татарстан, предприниматели, общественники и просто неравнодушные люди. Чтобы не терять времени на межевании, согласовании и торгах, решили отказаться от муниципальной стройки. Выдали погорельцам деньги на руки. И дело пошло. За лето успели построить десять домов.

Жилища селян традиционно построены из дерева и по площади небольшие. Но местных обывателей это устраивает. Зимой в них тепло и топлива требуется немного. В ожидании гостей хлебосольные татары прямо у дома на улице готовят в казанах азу. Приглашают в дом. На столе - жареные лепешки кыстыбый, треугольные пироги эчпочмаки, домашняя колбаса, сладости и ароматный чай... Впереди у жителей еще много дел. Надо восстанавливать хозяйство, разводить живность, сажать деревья. Но жители татарской деревни вновь улыбаются и встречают дорогих гостей. Они осознали главное - в беде их не бросят.

"Плохо, что горе пришло, но без него мы никогда не ощутили бы, что в беде не одиноки"

- Плохо, что к нам горе прошло. Но без него мы бы никогда не ощутили такой поддержки. Не только омичи и казанцы, вся Россия была с нами. Это дорогого стоит, - говорит новосел Раиса Хасанова.

К юбилею своего села каракульцы восстановили сгоревший памятник односельчанам-фронтовикам, защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны. А также посадили Аллею дружбы.