Путин одобрил присвоение 12 городам РФ звания "Город трудовой доблести"

Новости

В Таиланде ученые начали выявлять COVID-19 в человеческом поту 16:47
"Талибан" разрешил 200 иностранцам вылететь из аэропорта Кабула 16:40
Евгений Нифантьев: У нашей вакцины есть все шансы стать популярной на мировом уровне 16:40
В Ленобласти плановую медпомощь будут оказывать по сертификату или ПЦР 16:30
Задержан подозреваемый в краже 34 млн рублей в криптовалюте 16:26
Володин: Выборы не должны влиять на рассмотрение законопроектов 16:20
Вышел русский трейлер новой "Матрицы" с Киану Ривзом 16:20
Петербург достиг плато по заболеваемости коронавирусом 16:19
Цена на газ в Европе приблизилась к 690 долларам за тысячу кубометров 16:14
Лавров: Размежевание оппозиции и боевиков в Идлибе далеко от завершения 16:10
Путин на саммите БРИКС призвал укреплять многополярную систему в мире 16:02
В Петербурге арестовали обвиняемых в мошенничестве с жильем умерших 15:55
КНДР показала на параде "коронавирусные войска" 15:51
ФСБ внесла "Артподготовку" в список террористических организаций 15:45
Путин обсудит с советом детский спорт и выступление россиян на Олимпиаде 15:40
Собянин: В этом году 90% соцуслуг в Москве перевели в электронный вид 15:39
Краснов предложил создать образовательный проект о трибуналах над нацистами 15:33
Лавров: Отношение Киева к нормандскому формату шизофренично 15:29
Авиакомпания "Северсталь" открыла регулярные рейсы из Череповца в Минск 15:25
Минпросвещения: 17 сентября будет рабочим днем в школах 15:20
Севший на мель танкер перекрыл судоходство по Суэцкому каналу 15:19
В Роспотребнадзоре назвали срок перерыва между прививками от гриппа и COVID 15:17
МЧС: Пришло более тысячи писем с соболезнованиями по поводу гибели Зиничева 15:13
Николас Кейдж впервые снимется в вестерне 15:12
Путин: РФ не допустит оправдания планов преступников, развязавших II мировую войну 15:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 15:34
Рубрика: Власть

Путин одобрил присвоение 12 городам РФ звания "Город трудовой доблести"

Текст: Айсель Герейханова, Галина Мисливская
Владимир Путин назвал 12 городов, которым будет присвоено звание "Город трудовой доблести". По его словам, соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время. В четверг президент провел заседание организационного комитета "Победа", на котором было принято такое решение.

"Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России, крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой победы", - заявил Путин. Президент назвал Алдан, Воркуту, Дзержинск, Кемерово, Кострому, Лысьву, Мончегорск, Оху, Ступино, Сызрань, Читу, Бологое.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Международный регулятор оценил ситуацию на рынке труда в России

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил присвоить такой статус 11 городам.

"Все предложенные города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей - всего собрано 2,4 млн подписей, но и экспертными заключениями Российской академии наук", - сказал он.

А президент РАН Александр Сергеев заявил, что предлагает еще 12-й город - Бологое.

Он перечислил заслуги этих городов:

- Кемерово - центр оборонной промышленности, выпустивший треть пороха для "Катюш", мин, гранат;

- в Дзержинске была произведена половина взрывчатых веществ для фронта, каждый второй снаряд и авиабомба, здесь было создано оргстекло для самолетов;

- в Сызрани выпущено огромное количество снарядов;

- уральская Лысьва стала единственным местом, где делали котелки и каски для бойцов Красной армии;

- в Ступино в годы войны был создан центр авиационной промышленности, без продукции которого не взлетел бы ни один самолет;

- Воркута дала стране и фронту рекордное количество угля сверх плана, это сотни и сотни эшелонов;

- Оха - центр добычи и переработки нефти;

- якутский Алдан - ключевой центр добычи золота, горного хрусталя, слюды;

- Мончегорск - это добыча и переработка кобальта и никеля;

- Кострома стала важным транспортным центром на Волге, а также производила катера и технические ткани;

- Бологое стало стратегическим транспортным узлом на Октябрьской железной дороге;

- Чита внесла неоценимый вклад в победу над Квантунской армией - здесь концентрировались и получали необходимое снабжение части Красной армии.

"Учитывая вклад в Победу обозначенных городов, РАН предлагает рассмотреть возможность присвоения этим 12 городам почетного звания "Город трудовой доблести", - сказал Александр Сергеев.

Путин также предложил "Единой России" взять на себя миссию привести в порядок памятные объекты в городах трудовой доблести, запустить с жителями просветительские программы для молодежи. Президент напомнил, что в 2020 году "Единая Россия" поддержала инициативу присвоения отличившимся тыловым городам особого статуса и активно ее развивает, собирает материалы для выдвижения, проводит общенародные голосования. Путин добавил, что список городов трудовой доблести в РФ будет пополняться.

В регионах Власть Работа власти Регионы Президент Наука и образование РАН Партии "Единая Россия" Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Столица СФО Кемеровская область Кемерово ПФО Нижегородская область ПФО Самарская область ПФО Пермский край ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин лично простится с Зиничевым
В Красноярском крае нашли живыми сбежавших из дома школьниц
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске
Беларусь приостановила прокачку нефти по "Дружбе" в Европу
В Госдуме сообщили о новых попытках Запада повлиять на выборы в РФ
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией