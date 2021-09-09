Путин одобрил присвоение 12 городам РФ звания "Город трудовой доблести"

Владимир Путин назвал 12 городов, которым будет присвоено звание "Город трудовой доблести". По его словам, соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время. В четверг президент провел заседание организационного комитета "Победа", на котором было принято такое решение.

"Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России, крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой победы", - заявил Путин. Президент назвал Алдан, Воркуту, Дзержинск, Кемерово, Кострому, Лысьву, Мончегорск, Оху, Ступино, Сызрань, Читу, Бологое.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил присвоить такой статус 11 городам.

"Все предложенные города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей - всего собрано 2,4 млн подписей, но и экспертными заключениями Российской академии наук", - сказал он.

А президент РАН Александр Сергеев заявил, что предлагает еще 12-й город - Бологое.

Он перечислил заслуги этих городов:

- Кемерово - центр оборонной промышленности, выпустивший треть пороха для "Катюш", мин, гранат;

- в Дзержинске была произведена половина взрывчатых веществ для фронта, каждый второй снаряд и авиабомба, здесь было создано оргстекло для самолетов;

- в Сызрани выпущено огромное количество снарядов;

- уральская Лысьва стала единственным местом, где делали котелки и каски для бойцов Красной армии;

- в Ступино в годы войны был создан центр авиационной промышленности, без продукции которого не взлетел бы ни один самолет;

- Воркута дала стране и фронту рекордное количество угля сверх плана, это сотни и сотни эшелонов;

- Оха - центр добычи и переработки нефти;

- якутский Алдан - ключевой центр добычи золота, горного хрусталя, слюды;

- Мончегорск - это добыча и переработка кобальта и никеля;

- Кострома стала важным транспортным центром на Волге, а также производила катера и технические ткани;

- Бологое стало стратегическим транспортным узлом на Октябрьской железной дороге;

- Чита внесла неоценимый вклад в победу над Квантунской армией - здесь концентрировались и получали необходимое снабжение части Красной армии.

"Учитывая вклад в Победу обозначенных городов, РАН предлагает рассмотреть возможность присвоения этим 12 городам почетного звания "Город трудовой доблести", - сказал Александр Сергеев.

Путин также предложил "Единой России" взять на себя миссию привести в порядок памятные объекты в городах трудовой доблести, запустить с жителями просветительские программы для молодежи. Президент напомнил, что в 2020 году "Единая Россия" поддержала инициативу присвоения отличившимся тыловым городам особого статуса и активно ее развивает, собирает материалы для выдвижения, проводит общенародные голосования. Путин добавил, что список городов трудовой доблести в РФ будет пополняться.