Сколько новосибирцев смогут воспользоваться "гаражной амнистией"

С 1 сентября начала действовать "гаражная амнистия", которая продлится до 2026 года. Воспользоваться ею смогут около тридцати-пятидесяти тысяч жителей Новосибирской области.

По оценкам Росреестра, федеральный закон от 5 апреля 2021 года N79-ФЗ, регулирующий вопросы приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки под ними, затронет порядка 3,5 миллиона россиян. Именно столько, отмечают в ведомстве, в стране незарегистрированных гаражей. К примеру, по "дачной амнистии" уже оформлено четырнадцать миллионов объектов, тогда как по прогнозам предполагалось два миллиона.

- Почти у каждого из нас среди родственников и знакомых найдется тот, у кого нет документа, подтверждающего право собственности на гараж, - отмечает руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова. - Единственным доказательством этого права служит запись в Едином государственном реестре недвижимости.

В 80-90-х годах прошлого века во всех регионах России появилось множество гаражей, построенных для конкретных лиц по распоряжению руководства предприятия или профсоюза. Сейчас владельцы этих объектов не могут ими распоряжаться, передавать в наследство или продавать, так как не имеют правоустанавливающих документов.

Благодаря амнистии у россиян появилась возможность бесплатно оформить в собственность гаражи и земельные участки, на которых находятся объекты. Для этого достаточно одного заявления. Доказательством, по мнению разработчиков законопроекта, может стать, например, членская книжка гаражного кооператива, квитанция об оплате электроэнергии и так далее.

В Росреестре поясняют, что амнистия распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, то есть до 30 декабря 2004 года. Речь идет о капитальных постройках, в том числе находящихся в гаражно-строительных кооперативах. При этом земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной.

Еще один важный момент, о котором сказано в сообщении Росреестра, - под "гаражную амнистию" не подпадают самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.

Таким образом, в Новосибирской области, по данным Светланы Рягузовой, почти семьсот кооперативов, члены которых не оформили земельные участки в собственность. Из них в областном центре - почти 450 кооперативов с общим количеством гаражей более 65 тысяч.

Не исключено, что могут возникнуть спорные моменты. К примеру, если гараж установлен в пойме реки или на береговой линии, на привлекательных для застройщиков территориях.

Если же гараж придется сносить, то заместитель начальника городского департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Александр Савоськин напомнил, что это обязанность владельца и его же обязанность - восстановить территорию, то есть убрать мусор и рекультивировать землю. Но в большинстве случаев демонтаж производится за бюджетный счет, значит, и благоустройством занимается мэрия.

По данным сайта "Авито Недвижимость", "гаражная амнистия" подогрела интерес к рынку купли-продажи гаражей в России. В августе спрос вырос на семь процентов относительно прошлогодних значений и на восемь процентов - к апрелю 2021-го.

Прямая речь

Павел Крашенинников, председатель комитета по госстроительству и законодательству Госдумы РФ:

- Хотелось бы обратить внимание на то, что некапитальные гаражи, сваренные из металлических листов, в кооперативах также подпадают под "гаражную амнистию". А не являются объектами амнистии, конечно же, металлические контейнеры - так называемые "ракушки", и самовольные постройки, получившие распространение в 1990-е и начале 2000-х. Такие гаражи устанавливались без фундамента и могли переноситься. Они не подпадают под действие закона. Кроме того, амнистия не распространяется на гаражи в частных жилых домах, объекты промышленного и коммерческого назначения.