В Иркутске блогершу оштрафовали за видео со стоящим ребенком в машине

Полицейские Иркутска составили в отношении местной жительницы-водителя 24 протокола. Инспекторы ГИБДД уличили автолюбительницу в 74 нарушениях, совершенных только в этом году, сообщает сегодня областной главк МВД.

В последний раз горожанка попала в поле зрения правоохранителей благодаря сообщениям пользователей Instagram. Они уведомили Госавтоинспекцию о грубом нарушении дорожных правил молодой женщиной, которая ведет блог в соцсетях. Ради хайпа она разместила в социальной сети видеозапись, зафиксировавшую перевозку мамой-водителем малолетней дочери - девочка едет, стоя на переднем сиденье автомобиля.

Сотрудники ГИБДД установили, что в 2021 году иркутянка 74 раза нарушила правила дорожного движения. Она, в частности, игнорировала скоростной режим, запрещающий сигнал светофора, стоп-линии. Кроме того, у молодой мамы накопилось 57 неоплаченных штрафов на 35 тысяч рублей.

24 протокола составлены за неуплату административных штрафов в положенный срок.