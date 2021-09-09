В Иркутской области брат с сестрой подожгли машину с ребенком внутри

Двух жителей Иркутской области объявили в федеральный розыск в связи с особо тяжким преступлением - покушением на убийство малолетней. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета.

По данным правоохранителей, утром 7 сентября брат и сестра (1968 и 1979 годов рождения) подъехали на сером Nissan Qashqai к парковке на улице Верхняя микрорайона Николов посад в рабочем поселке Маркова. Старший брат вышел из машины, облил горючей жидкостью и поджег автомобиль Mazda 6, в котором находилась шестилетняя девочка. Затем родственники скрылись с места преступления.

Девочка успела выбежать из горящей иномарки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сыщики располагают видеозаписью, запечатлевшей подозреваемых. Всех, кому что-либо известно о местопребывании преступников, правоохранители просят позвонить по телефонам: 8 (3952) 20-46-54 или 112.