В Красноярском крае пропали две 13-летние школьницы

Весь личный состав полиции Лесосибирска поднят на поиск двух 13-летних девочек. Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Красноярскому краю.

В правоохранительных органах уточнили, что поиск начался после поста об исчезновении 7 сентября двух несовершеннолетних, опубликованного в одной из социальных сетей. Заявления от родителей пропавших девочек в полицию не поступало.

Сотрудники ОВД инициировали проверку. Стражи порядка выясняют обстоятельства исчезновения детей. Судя по записи в социальной сети, школьницы уехали к подруге, живущей в одном из поселков под Лесосибирском.