В Новосибирске разработали новый метод борьбы со стафилококком

Новосибирские ученые нашли новый способ борьбы со стафилококковыми инфекциями, позволяющий отключать систему репарации ДНК бактерии.

Лечение бактериальных инфекций нередко осложняется антибиотикорезистентностью. Особенно быстро устойчивость к антибиотикам вырабатывают стафилококки. Новосибирские ученые придумали, как усовершенствовать механизм борьбы с такими бактериями.

- Ученые отобрали группу антибиотиков - цефалоспоринов, поражающих бактерии посредством окислительного стресса - процесса, при котором активные формы кислорода повреждают ДНК, - сообщает Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Однако система репарации ДНК бактерии активно противостоит действию препаратов. Она способна находить поврежденные участки ДНК, эффективно удалять их и восстанавливать целостность генетического материала.

Исследователи провели ряд экспериментов, изучили GO-систему стафилококка и научились отключать ее при помощи ингибитора, блокирующего активность фермента ДНК.

- Далее на бактерию уже можно воздействовать антибиотиком. При такой нагрузке бактерии гораздо сложнее выработать резистентность к цефалоспорину, и она с большей вероятностью погибнет, - отмечает кандидат химических наук Антон Ендуткин.

В настоящее время ученые занимаются поисками фармакологической компании, которая заинтересуется их разработками. Отмечается, что в перспективе комбинированная антибиотикотерапия позволит эффективно бороться с бактериальной пневмонией, менингитом, туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями.