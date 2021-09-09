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09.09.2021 11:52
Рубрика: Общество

В Новосибирске разработали новый метод борьбы со стафилококком

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Новосибирские ученые нашли новый способ борьбы со стафилококковыми инфекциями, позволяющий отключать систему репарации ДНК бактерии.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Лечение бактериальных инфекций нередко осложняется антибиотикорезистентностью. Особенно быстро устойчивость к антибиотикам вырабатывают стафилококки. Новосибирские ученые придумали, как усовершенствовать механизм борьбы с такими бактериями.

- Ученые отобрали группу антибиотиков - цефалоспоринов, поражающих бактерии посредством окислительного стресса - процесса, при котором активные формы кислорода повреждают ДНК, - сообщает Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Однако система репарации ДНК бактерии активно противостоит действию препаратов. Она способна находить поврежденные участки ДНК, эффективно удалять их и восстанавливать целостность генетического материала.

Исследователи провели ряд экспериментов, изучили GO-систему стафилококка и научились отключать ее при помощи ингибитора, блокирующего активность фермента ДНК.

- Далее на бактерию уже можно воздействовать антибиотиком. При такой нагрузке бактерии гораздо сложнее выработать резистентность к цефалоспорину, и она с большей вероятностью погибнет, - отмечает кандидат химических наук Антон Ендуткин.

В настоящее время ученые занимаются поисками фармакологической компании, которая заинтересуется их разработками. Отмечается, что в перспективе комбинированная антибиотикотерапия позволит эффективно бороться с бактериальной пневмонией, менингитом, туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями.

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