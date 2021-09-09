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09.09.2021 14:32
Рубрика: Власть

В Новосибирске торжественно погасили марку "Город трудовой доблести"

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
В Новосибирске погасили почтовую марку "Город трудовой доблести". В торжественной церемонии приняли участие автор инициативы Андрей Панферов, первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Евгений Вейде и заместитель директора макрорегиона Сибирь АО "Почта России" Наталья Жданова. На карточке изображен легендарный паровоз Лунина. Этот символ подвига тружеников тыла выбрали жители региона.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Андрей Панферов, который изначально выступил с инициативой о присвоении Новосибирску высокого звания, напомнил, что регион в годы войны формировал основной промышленный потенциал.

Фото: Татьяна Кравченко
Общественники продолжают контролировать ремонт дорог в Новосибирске

- Город трудовой доблести - это высокое звание, которое присваивается городам, внесшим большой вклад в победы над фашизмом. Символично, что на марке изображен город Новосибирск, бывший Новониколаевск, который начал свою жизнь с железной дороги. Я думаю, лучшего символа для марки было не найти. Он настолько объемен и показывает движение вперед. Я думаю, это отражает всю историю и характер нашей Новосибирской области, - отметил Андрей Панферов.

С помощью оттиска почтового штемпеля, который выпускают специально к мероприятию, фиксируется важное событие, сохраняя таким образом его в памяти поколений. Конверты и открытки, на которых появляется специальный почтовый отпечаток, становятся исторической ценностью и предметом гордости филателистов, пополняют экспозиции музеев и частные коллекции.

- Эта марка уникальна не только тем, что посвящена нашему городу и его жителям, приближавшим в тылу Победу. Но и тем, что имеет эффект дополненной реальности. При наведении камеры смартфона на почтовую марку становится доступным видеоролик, который подготовила телекомпания. Он рассказывает о трудовых подвигах новосибирцев в период Великой Отечественной Войны, - рассказала заместитель директора макрорегиона Сибирь АО "Почта России" Наталья Жданова.

Напомним, после того, как Новосибирску присвоили звание "Город трудовой доблести", объявили голосование среди жителей региона за объект, который будет изображен на почтовой марке.

Новосибирцы выбрали легендарный паровоз, который водил машинист-новатор, лауреат Сталинской премии II степени, Герой Социалистического Труда Николай Александрович Лунин. Он установлен в Первомайском районе города в память о трудовых подвигах железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

Николай Лунин известен тем, что в 1940 году, будучи машинистом депо станции Новосибирск-Главный вместе с коллективами бригад паровоза "ФД 20-1242" предложил новый метод эксплуатации паровозов: проведение текущего ремонта силами паровозной бригады, что позволило увеличить межремонтные пробеги и сократить простои локомотива. Этот метод был назван "Лунинским" и получил широкое распространение на сети железных дорог.

Среди вариантов также были стела "Штыки", мемориал "Звезда", памятник сотрудникам и студентам железнодорожного института, погибшим в годы Войны, скульптура "Вальс Победы", которая находится в Академгородке, памятник трижды герою Советского Союза, летчику-асу Александру Покрышкину.

Марка в честь Новосибирска вышла тиражом 126 000 экземпляров, ее номинал 60 руб. Приобрести ее, а также поставить оттиск специального штемпеля можно в центральном почтовом отделении города 630099 по адресу: ул. Советская, 33. Через несколько дней марки будут доступны во всех крупных отделениях города.

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