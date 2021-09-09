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09.09.2021 10:37
Рубрика: Власть

В Новосибирской области газифицируют еще 70 тысяч домов

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
В правительстве Новосибирской области состоялось заседание регионального штаба по газификации. Совещание провел заместитель губернатора Сергей Семка. В план график работ дополнительно включили 70453 дома.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Участие в обсуждении приняли министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, депутат Госдумы Виктор Игнатов, представители муниципальных образований и газораспределительных организаций. В итоге в регионе сформировали план-график догазификации домов. Туда включены 70453 дома. Список будет дополняться данными от муниципальных образований.

Фото: Татьяна Кравченко
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Напомним, в августе 2020 года в регионе прошло рабочее совещание по вопросу газификации регионов. На нем был предложен механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям, и озвучена инициатива создания единого оператора по вопросам газоснабжения, с возможностью дать возможность гражданам получать все услуги по подключению газа через "единое окно" МФЦ.

- Например, жители частного сектора Ленинского района Новосибирска говорят о том, что ГРС выставляет им большие счета за подведение газа к дому, в свою очередь компания поясняет, что пока им не понятен механизм того, как расходы за подведение труб будут оплачиваться. В рамках сегодняшнего совещания было сказано, что для всех газораспределительных компаний этот механизм будет разработан до 1 ноября. Они будут получать компенсацию из бюджета, - отметили на совещании.

Министр ЖХК и энергетики региона Денис Архипов отметил, что в регионе разработают единую схему газоснабжения.

Прием предварительных заявок на догазификацию начался в регионе с 26 июля 2021 года. Заявки принимаются на электронную почту администраций муниципальных образований, производственных подразделений Новосибирской области ООО "Газпром газораспределение Томск", в клиентском центре предоставления услуг ООО "Газпром газораспределение Томск". Также заявку можно подать с помощью официального портала Единого оператора газификации.

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