В Новосибирской области направят на соцподдержку 256 миллиардов рублей

В Законодательном собрании Новосибирской области состоялось заседание комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения - первое после летних каникул. Но, как заметил председатель комитета Игорь Гришунин, учитывая актуальность вопросов, которые находятся в ведении комитета, депутаты держали руку на пульсе все время.

К предстоящей сессии регионального парламента члены комитета рассмотрели, изучили, внесли поправки в ряд значимых для жителей региона законопроекты. Например, комплекс социальной поддержки дополнен мерами, которые будут оказаны еще одной категории граждан - тем, кто работал в тылу в 1941-1945 годах.

Благодаря изменениям, внесенным в областной закон о дополнительных мерах соцподдержки многодетных семей, будут усовершенствованы механизмы поддержки семей с детьми-инвалидами, а также расширены направления расходования средств или части средств областного семейного капитала (ОСК). Как пояснила исполняющая обязанности министра труда и соцразвития области Елена Бахарева, для того чтобы обеспечить детей дистанционным образованием, предлагается разрешить направить ОСК или его часть на приобретение компьютера и устройств к нему. Это предусмотрено законопроектом, который поддержали члены комитета.

- Вопрос обострился в период пандемии, когда было массово задействовано дистанционное образование. Родители рассказали, что не могут использовать маткапитал - хоть он и областной - на приобретение необходимой техники. Нужно дать эту возможность, а далее пусть родители решают - применять или не применять ее, - прокомментировал инициативу депутат Александр Аксененко.

Елена Бахарева также представила членам комитета заксобрания проект госпрограммы "Социальная поддержка в Новосибирской области на 2022-2028 годы", направленной на улучшение социальной поддержки и качества обслуживания населения. В регионе восьмой год действует аналогичная программа, новая поддержит преемственность и продолжит положительную динамику - она запланирована по всем 35-ти целевым индикаторам.

По данным и. о. министра труда и соцразвития, госпрограмма включает подпрограммы: "Семья и дети", "Старшее поколение", "Доступная среда", "Адресная поддержка отдельных категорий граждан".

- Общий объем финансирования госпрограммы на 2022-2028 годы запланирован в размере 256 миллиардов рублей, в том числе средств федерального бюджета - 106 миллиардов рублей, остальное - областные деньги. Я бы хотел обратить внимание на то, что ежегодно в нашей области социальную поддержку получают более одного миллиона человек, из них около 200 тысяч семей с детьми и почти 800 тысяч пенсионеров. Всего предоставляется 147 социальных выплат и пособий жителям региона. Программа соцподдержки объемная, - сказал председатель парламентского комитета Игорь Гришунин.

На его взгляд, важно, что расширяется сфера услуг для тех, кто нуждается в помощи на дому, особенно в сельской местности. В регионе продолжится реализация пилотного проекта системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.

- Мы должны оперативно реагировать на все изменения, оперативно принимать решения. Много вопросов, рассматриваем их быстро, чтобы все решения без замедления доходили до наших граждан, - отметил председатель комитета Игорь Гришунин.

Справка "РГ"

Госпрограмма соцподдержки включает четыре направления (подпрограммы). Так, на подпрограмму "Семья и дети", которая включает отдых и оздоровление ребятишек, в течение семи лет выделят 144 миллиарда рублей, из них 21 миллиард - в 2022 году. Подпрограмма "Старшее поколение" направлена на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста. Общий объем финансирования - 2,6 миллиарда рублей, на следующий год запланированы 369 миллионов рублей.

По данным профильного министерства, в 2021 году на соцподдержку планируется выделить 30,7 миллиарда рублей. Наиболее востребованные меры - выплаты, введенные по инициативе президента России, а также пособия, включенные в нацпроект "Демография".