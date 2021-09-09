В Томске пропала 14-летняя школьница

Томская полиция разыскивает ученицу гимназии №29, которая не вернулась домой после уроков.

Утром 8 сентября девочка ушла в гимназию, расположенную по улице Новосибирской, и больше дома не появлялась. Выяснилось, что из школы она вышла около 13 часов дня и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

- Приметы пропавшей: рост около 170 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы крашенные в бордовый цвет с рыжим оттенком, - сообщает УМВД России по Томской области.

Школьница была одета в темно-синий брючный костюм, черную футболку с изображением зеленых бананов, черные танкетки.

Полиция просит откликнуться всех, кто располагает какими-нибудь сведениями о местонахождении девочки.