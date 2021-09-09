Зачем алтайским селам современные кинотеатры

В пятнадцатитысячный райцентр Кулунда Алтайского края до пандемии приезжали посмотреть кино жители Табунского, Ключевского и Благовещенского районов (хотя от Благовещенки до Кулунды - 85 километров) и даже соседней Республики Казахстан. В Славгород, чтобы увидеть красивую картинку на большом экране, едут семьями или компаниями из Немецкого национального района, Бурлы, города-курорта Ярового. Хотя сейчас во всех сельских домах есть телевизоры и во многих - компьютеры. Лопнули прогнозы тех, кто лет двадцать назад предрекал исчезновение кинотеатров в сельской глубинке и малых городах. Правда, кинотеатры прежнего формата действительно ушли в прошлое.

Переход на новые кинорельсы в Алтайском крае начался в 2015 году. Ныне работают четырнадцать муниципальных кинозалов по технологии 3D. До конца года появятся еще два - в Алтайском и Рубцовском районах. В региональном минкульте уточнили, что в модернизацию зрительных залов в райцентре Алтайском и селе Веселоярске будет вложено по пять миллионов рублей.

Возможность открыть современные кинозалы появилась благодаря участию в федеральной программе Фонда кино в рамках нацпроекта "Культура". На оборудование, помимо пяти миллионов федеральных руб-лей, муниципалитеты вкладывают значительные средства из собственных бюджетов. Например, в Славгороде, где киноте-атра не было семнадцать лет, на реконструкцию зрительного зала ДК из городского бюджета выделено 4,6 миллиона рублей. Установлены новые комфортные кресла. С ноября 2018-го начались первые киносеансы. Опасения, что кино может мешать клубной деятельности, не подтвердились.

- До появления кинотеатра потребление электроэнергии было вдвое больше, чем сейчас. Кинозал дисциплинировал работников ДК, упорядочил деятельность наших коллективов, - говорит председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации Славгорода Олеся Коваленко. - В целом мы довольны хорошей посещаемостью киносеансов и детьми, и взрослыми. Кинотеатр работает с девяти утра до двенадцати ночи и приносит прибыль. Выручка от билетов идет на общее оснащение ДК. Дети, конечно, больше всего любят мультфильмы, старшее поколение (от 50 до 65 лет) - кино на военно-патриотическую и историческую тематику, молодежь и среднее поколение - раскрученные в СМИ и соцсетях ужастики, фантастику, комедии. До пандемии в наш зал, наполняемость которого 190 мест, собиралось по 160-170 человек. Почему молодежь так охотно идет в кино? Это стало одной из форм выхода из дома, возможностью отвлечься от повседневных забот. Приходят компаниями, особенно в дни рождения. Приезжают из сел на такси на последние сеансы. Билеты, кстати, у нас можно купить в режиме онлайн и по безналичному расчету. Первое время были проблемы с поведением зрителей - они клали ноги на кресла, приносили пиво, рассыпали попкорн, - но мы поработали над этим, и культура просмотра повысилась.

В селе Завьялово на переоборудование зрительного зала районного дома культуры из муниципального бюджета было потрачено 1,7 миллиона рублей. Завьяловский район - один из самых богатых в крае, здесь хорошо развит оздоровительный туризм. С каждым годом увеличивается число отдыхающих на целебных озерах. И чтобы улучшить качество отдыха гостей, здесь делают все возможное. В частности, для реконструированного кинозала было приобретено 270 новых кресел, отремонтирована и переоборудована киноаппаратная, выполнены звуко- и светотехнические работы.

В райцентрах Романово и Кулунде ставку на туристов при всем желании не могут сделать - нужно работать со своими земляками.

- В Кулунде зал открылся в 2017 году, - рассказала директор районного ДК Лариса Савенко. - Он работает и как кинотеатр, и как концертный зал. Главные посетители - школьники и дети дошкольного возраста (в райцентре пять детских садов). Цена билета, по договоренности с дистрибьютором, варьируется от ста до двухсот рублей, в зависимости от различных акций со зрителями. Наибольший кассовый успех за это время имели фильмы "Движение вверх", "Холоп", "Т-34", "Полицейский с Рублевки". Новогодние комедии хорошо идут. А вот мелодрамы, боевики и фильмы ужасов нашему зрителю совсем не нравятся. Если говорить о зрительской культуре поведения, то она выросла - не сравнить с тем, что было иногда в старом кинотеатре. Теперь в его здании открыт большой торговый центр.

В Романово новый кинотеатр появился в декабре 2018-го, и открыли его также в районном ДК. По словам его директора Юрия Янковского, здесь есть свои плюсы и минусы.

- По договору с одной из барнаульских посреднических компаний, связанных с киноиндустрией, мы должны крутить фильмы хотя бы пять дней в неделю, и половина из них должна быть отечественного производства, которые есть в их прайс-листах, - подчеркивает Юрий Леонидович. - В первые месяцы после открытия кинотеатра зритель хорошо шел, приезжали из соседних сел и Мамонтовского района, выручка была серьезной. Самым кассовым оказался фильм "Т-34". Стоимость билетов - 100-150 рублей. Выше поднимать нельзя - никто не пойдет. Сейчас посещаемость упала. Отчасти это из-за пандемии, которая многим урезала доходы, в том числе и ДК. Думаю, нам стоит поискать дистрибьюторов, чтобы работать напрямую с ними.

Взаимодействие с дистрибьюторами кинофильмов - важный для всех кинотеатров вопрос, и в нем много нюансов. Например, в Славгороде с самого начала сотрудничают с компанией из Нижнего Новгорода и, по словам председателя профильного комитета городской администрации Олеси Коваленко, на весьма выгодных условиях - благодаря хорошей посещаемости. А вот в Кулунде после двух лет наплыва зрительский вал снизился.

- Возможно, сказывается пандемия. К тому же часть селян делает выбор в пользу домашнего просмотра, - признает директор районного ДК Лариса Савенко. - Стараемся заманить людей всеми способами.

Другая общая тема - кадры. С современным оборудованием старому поколению киномехаников работать сложно - требуются продвинутые в компьютерных технологиях специалисты. По общему мнению, не помешали бы обучающие курсы на базе краевого центра для администраторов, работающих с кинооборудованием и кассой.

- Те из коллег, которые решили, что кинотеатру не нужны специалисты и справиться с техникой может любой, уже пожалели об этом. Техника при неграмотной эксплуатации быстро выходит из строя, - отмечает Олеся Коваленко. - Необходимы стандартные рекомендации по оснащению и состоянию кинозалов - допустим, какими должны быть стены для обеспечения хорошей акустики. Чтобы система 3D работала как часы, требуется четкое методическое сопровождение. Плохо, когда люди работают методом проб и ошибок.

- У любого оборудования есть ресурс износа, а ремонт обходится недешево, - подчеркивает директор романовского ДК Юрий Янковский. - Недавно лампу заменили - отдали почти сто тысяч. Если бы не помощь районной администрации, проект бы не выжил.

В идеале нужно вкладывать средства в создание комфортных условий для кинозрителей - одной картинки на экране им уже мало. А у большинства алтайских муниципалитетов денег на это нет. Доходы местного населения падают, а кино в селе - это не бизнес, а в первую очередь социальная политика.

Кстати

По мнению Ларисы Савенко, стоит подумать о компенсации расходов сельских кинотеатров:

- В целом мы пока работаем с прибылью, но иногда попадаем в минус - не всегда угадываем с фильмами. К тому же сезонность никто не отменял, а дистрибьюторам или посредникам из агентской конторы надо платить при любых раскладах. Но, согласитесь, деревенские люди, особенно дети, имеют право быть приобщенными к одному из важнейших для нас искусств.