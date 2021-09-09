При спуске с Эльбруса погиб 35-летний турист

Участник восхождения на Эльбрус в составе коммерческой группы скончался во время спуска с вершины. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В ведомстве уточнили, что группа поднималась на гору с урочища Джилы-Су, но не зарегистрировалась в МЧС.

- По сообщению руководителя незарегистрированной коммерческой туристической группы 6 сентября в районе средних скал Ленца на высоте 4900 метров над уровнем моря, при спуске с Восточной вершины участник восхождения 1986 года рождения почувствовал резкое ухудшение здоровья и скоропостижно скончался, - говорится в сообщении ведомства в официальном аккаунте в Instagram.

Другие альпинисты из-за ухудшения погоды продолжили спуск, а тело товарища оставили на горе. В результате, тело погибшего туриста спустили спасатели.