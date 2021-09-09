Из Москвы до Великого Устюга пустят поезд выходного дня

Из Москвы в Вологодскую область начнет ходить туристский поезд. В свой первый рейс состав отправится уже в ноябре, информацию об этом "РГ" подтвердил заместитель начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Шевцов.

По данным начальника отдела туризма и межрегиональных связей администрации Великоустюгского района Вологодской области Натальи Боринской, детали проекта пока прорабатываются, в частности, составляется расписание.

Ожидается, что поезд будет отправляться из Москвы по пятницам, уже в субботу туристы будут в Великом Устюге, где они смогут посмотреть город и посетить вотчину Деда Мороза. Встреча с главным новогодним волшебником также может входить в программу. Воскресенье туристы проведут в Вологде, а уже в понедельник вернутся обратно в столицу.

Планируется, что поезд будет ходить круглый год. В пилотном режиме такой туристский поезд запускали зимой, состав ходил в Вологодскую область до марта. Проект был признан удачным, сами пассажиры тоже были довольны. Дело в том, что добраться до Великого Устюга не так просто. Например, те, кто едут поездами, обычно добираются до Котласа, а потом пересаживаются на автобус или электричку и едут около 70 километров до Великого Устюга. Ближайший аэропорт также находится в Котласе. Однако туристский поезд привозит пассажиров непосредственно в Великий Устюг, пересаживаться не надо, что особенно важно для семей с детьми, которые даже в короткую поездку вынуждены собирать большие чемоданы.