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09.09.2021 23:27
Рубрика: Экономика

Из Москвы до Великого Устюга пустят поезд выходного дня

Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Из Москвы в Вологодскую область начнет ходить туристский поезд. В свой первый рейс состав отправится уже в ноябре, информацию об этом "РГ" подтвердил заместитель начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Шевцов.

По данным начальника отдела туризма и межрегиональных связей администрации Великоустюгского района Вологодской области Натальи Боринской, детали проекта пока прорабатываются, в частности, составляется расписание.

Фото: Кирилл Широков
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Ожидается, что поезд будет отправляться из Москвы по пятницам, уже в субботу туристы будут в Великом Устюге, где они смогут посмотреть город и посетить вотчину Деда Мороза. Встреча с главным новогодним волшебником также может входить в программу. Воскресенье туристы проведут в Вологде, а уже в понедельник вернутся обратно в столицу.

Планируется, что поезд будет ходить круглый год. В пилотном режиме такой туристский поезд запускали зимой, состав ходил в Вологодскую область до марта. Проект был признан удачным, сами пассажиры тоже были довольны. Дело в том, что добраться до Великого Устюга не так просто. Например, те, кто едут поездами, обычно добираются до Котласа, а потом пересаживаются на автобус или электричку и едут около 70 километров до Великого Устюга. Ближайший аэропорт также находится в Котласе. Однако туристский поезд привозит пассажиров непосредственно в Великий Устюг, пересаживаться не надо, что особенно важно для семей с детьми, которые даже в короткую поездку вынуждены собирать большие чемоданы.

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