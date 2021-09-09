Масштабные учения с кораблями, авиацией и артиллерией стартовали в Арктике

Новости

Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин и женщин 18:10
Автор слитых фото с Эндрю Гарфилдом-Пауком подтвердил их подлинность 18:02
Видеотрансляция: Российские космонавты выходят в открытый космос 17:59
Доктор Румянцев: Почему в рационе школьников обязательно должны быть животные белки 17:55
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубов 17:52
Из Кабула возобновились коммерческие авиарейсы 17:48
Священники оказывают помощь пострадавшим при взрыве газа в Ногинске 17:47
Минтруд: Численность женщин репродуктивного возраста в РФ будет снижаться 17:44
В тренировке онлайн-голосования приняли участие более 120 тысяч человек 17:43
ФАС возбудила дело против производителей стекла 17:40
На 64 км трассы М-1 запустили рабочее движение по путепроводам 17:24
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено 17:20
Вышел трейлер второго сезона сериала "Звездный путь: Пикар" 17:15
Установлена личность женщины, оставившей ребенка в мусоропроводе в Москве 17:08
Названа средняя скорость на центральных улицах Москвы 17:04
Названы самые популярные книги в России 17:00
Путин: РФ готова продолжать взаимодействие со странами БРИКС в разных сферах 17:00
Глава "Росатома" обозначил сроки пуска второго блока БелАЭС 16:49
В Таиланде ученые начали выявлять COVID-19 в человеческом поту 16:47
"Талибан" разрешил 200 иностранцам вылететь из аэропорта Кабула 16:40
Евгений Нифантьев: У нашей вакцины есть все шансы стать популярной на мировом уровне 16:40
В Ленобласти плановую медпомощь будут оказывать по сертификату или ПЦР 16:30
Задержан подозреваемый в краже 34 млн рублей в криптовалюте 16:26
Володин: Выборы не должны влиять на рассмотрение законопроектов 16:20
Вышел русский трейлер новой "Матрицы" с Киану Ривзом 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 17:54
Рубрика: Власть

Масштабные учения с кораблями, авиацией и артиллерией стартовали в Арктике

Текст: Александр Степанов
В Арктике стартовали масштабные учения, в которых примут участие около 8 тысяч военнослужащих, 800 единиц боевой и спецтехники, а также до 50 кораблей и судов.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Как сообщили в минобороны РФ, подразделения сухопутных и береговых войск, а также войск противовоздушной обороны Северного флота выдвинулись на полигоны в Мурманской области в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой. Маневры проводятся под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева. В ведомстве уточнили, что в учениях том числе будут задействованы свыше 45 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов.

Фото: Министерство обороны РФ
Шойгу: Доля перспективного вооружения и техники в военных вузах превышает 71%

В военном ведомстве отметили, что на маневрах будут задействованы системы ПВО С-300 и С-400, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь С-1". В рамках учений будут отработаны вопросы обеспечения безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности России на Северном морском пути.

Также в ходе учений будут отрабатываться задачи проведения совместных специальных операций по блокированию и уничтожению террористов.

"На одном из этапов учения силы (войска) Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах", - сказали в Минобороны.

Практические действия Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно
Лавров: Отношение Киева к нормандскому формату шизофренично
Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено
В Красноярском крае нашли живыми сбежавших из дома школьниц
Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов в Ногинске
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией