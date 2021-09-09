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09.09.2021 13:30

Зеленая волна

Мурманская область присоединилась к акции "Сохраним лес"
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Мурманская область вошла в число участников Всероссийской акции "Сохраним лес". В рамках центрального мероприятия акции, которое состоялось в Печенгском муниципальном округе было высажено 3 тысячи сеянцев сосны с закрытой корневой системой на площади в полтора гектара Печенгского лесничества.
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

В акции принял участие губернатор Андрей Чибис. Вместе с волонтерами из Печенгского политехнического техникума глава региона высадил на выбранном для акции участке несколько сеянцев сосны. Примерно через 70 лет на этом месте вырастет настоящий сосновый бор, который будет радовать гостей и жителей Кольского полуострова.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
В Заполярье состоялся VI арктический фестиваль "Териберка"

- Спасибо волонтерам и всем, кто откликнулся! Несмотря на ветреную погоду, сюда специально приехали ребята, которые стремятся сделать нашу область и нашу страну лучше, которым интересно помогать природе и другим людям. Очень важно не только говорить об экологии Заполярья, но и доказывать этот интерес реальными делами.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области.

Акция проходит уже несколько лет, за это время высажено около 82 миллионов деревьев по всей стране, отметила член федерального оргкомитета акции "Сохраним лес" Ольга Степченко. В 2021 году предполагается высадить 70 миллионов саженцев, а конечная цель акции - новый лес из 5 миллиардов деревьев.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
В Заполярье стартует первый сезон любительского лова камчатского краба

- Весной и осенью мы проводим такие акции, призываем, чтобы люди выходили и высаживали деревья, приглашаем школьников, студентов, корпоративных волонтёров, потому что такой объем деревьев по всей стране можно высадить только общими усилиями, - добавила Ольга Степченко

Особую роль восстановление лесов играет для Мурманской области. Северные леса восстанавливаются после пожаров и вырубок намного дольше, чем в более теплых регионах. Это вызвано холмистым рельефом, бедными каменистыми почвами и суровым арктическим климатом с коротким летом.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области.

- Печенгское лесничество изобилует хвойными породами деревьев. Данная локация была выбрана потому, что здесь был нарушен лес, на этой местности мы его восстанавливаем. Надеемся, что лет через 5 мы увидим здесь совершенно другую картину, и молодые саженцы будут радовать наш взгляд, - отметил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Абаринов.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области.

Приживаются не все саженцы, поэтому для полноценного лесовосстановления необходима кропотливая и планомерная работа. Также очень важно, чтобы посадочный материал по возможности был произведен на территории именно того региона, где ему предстоит расти - в этом случае его приживаемость существенно выше. Сейчас саженцы привезены из Карелии, но уже в следующем году их предполагается выращивать в Мурманской области. По словам начальника отдела лесного хозяйства регионального министерства природных ресурсов и экологии Эльвиры Валуевой, уже восстановлены теплицы площадью 0,15 гектара в поселке Мурмаши - там проведены работы по реконструкции, заменены каркас и грунт. В 2022 году в обновленных теплицах предполагается посеять сеянцы. Спустя два года после этого лесоводы Заполярья получат первый собственный посадочный материал.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области.
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