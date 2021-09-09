На берегу Чудского озера откроют мемориал Александру Невскому

Грандиозный монумент посвящен не только Александру Невскому, но и его 14-летнему брату и воеводе с шестью витязями, возвращающимися после битвы. Доспехи, шлемы, мечи - в них каждая деталь проработана буквально до мелочей, все сверено с историческими источниками. Даже сапоги на витязях из того времени.
- Каждый воин, например пеший, сделан как минимум из 15 частей. Это такой сложный пазл. Все части собрали на художественном комбинате в Химках, а потом безжалостно опять разрезали для того, чтобы уложить все в транспорт и доставить на место, - комментирует скульптор Виталий Шанов, соавтор композиции "Александр Невский с дружиной".
Монумент возвели в рекордные сроки - всего за 120 дней. Он установлен на шестиметровом кургане, для его создания военные строители по особой технологии уложили почти 70 тысяч тонн песка. Высота монумента - более 20 метров, 15 из них - высота самой скульптурной композиции. Общий вес - 40 тонн.