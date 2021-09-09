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08.09.2021 22:35
Рубрика: Культура

На берегу Чудского озера откроют мемориал Александру Невскому

Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Псков)
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
В псковской области на берегу Чудского озера завершается монтаж монумента "Александр Невский с дружиной", его официально откроют 11 сентября. Мемориальный комплекс на месте Ледового побоища посвящен 800-летию со дня рождения великого князя. Он установлен вблизи поселка Самолва возле места, где в 1242 году и проходило Ледовое побоище. Полководец с дружиной одержали тогда победу над крестоносцами Тевтонского ордена и остановили наступление на русские земли.

Грандиозный монумент посвящен не только Александру Невскому, но и его 14-летнему брату и воеводе с шестью витязями, возвращающимися после битвы. Доспехи, шлемы, мечи - в них каждая деталь проработана буквально до мелочей, все сверено с историческими источниками. Даже сапоги на витязях из того времени.

Фото: youtube.com
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- Каждый воин, например пеший, сделан как минимум из 15 частей. Это такой сложный пазл. Все части собрали на художественном комбинате в Химках, а потом безжалостно опять разрезали для того, чтобы уложить все в транспорт и доставить на место, - комментирует скульптор Виталий Шанов, соавтор композиции "Александр Невский с дружиной".

Монумент возвели в рекордные сроки - всего за 120 дней. Он установлен на шестиметровом кургане, для его создания военные строители по особой технологии уложили почти 70 тысяч тонн песка. Высота монумента - более 20 метров, 15 из них - высота самой скульптурной композиции. Общий вес - 40 тонн.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков Святой князь Александр Невский

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