Петербург достиг плато по заболеваемости коронавирусом

По оценкам Смольного, Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19 и в ближайшее время может достичь порога коллективного иммунитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.

Саму ситуацию с заболеваемостью в городе Эргашев охарактеризовал как напряженную, но стабильную. Сейчас в городе фиксируется в пределах 1400 новых случаев коронавируса, в начале лета их число превышало 1900. Полностью курс вакцинации в Петербурге завершили около 1,495 тысячи человек.

В ближайший месяц, считают в Смольном, уровень вакцинации достигнет 60 процентов от взрослого населения города. С этого порога, по мнению городских властей, можно будет рассчитывать на коллективный иммунитет.