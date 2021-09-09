Петербургские врачи спасли карельского мальчика с тяжелой формой COVID-19

Врачи клиники Санкт-Петербургского Педиатрического университета спасли десятилетнего Даниила из карельского города Костомукши от тяжелой формы COVID-19. Легкие ребенка были поражены на 86 процентов, сообщили в пресс-службе вуза.

Сначала заболели родители мальчика, они перенесли ковид сравнительно легко. Потом диагноз подтвердился у Даниила. Сперва у ребенка была небольшая температура и кашель, но позже ситуация начала меняться в худшую сторону. Мальчика сначала госпитализировали в Костомукшскую больницу, а потом отправили в Петрозаводск.

Температуру удалось снизить, но компьютерная томография показала, что поражение легких составляет 86 процентов. Врачи провели телемедицинскую консультацию со специалистами из Петербурга и приняли решение госпитализировать ребенка в клинику Северной столицы.

- КТ-4 - самая высокая степень поражения легких у детей встречается крайне редко, это единичные случаи, - сказала заведующая отделением по лечению пациентов с COVID-19 Педиатрического университета Светлана Баннова.

Она добавила, что ребенок получил комплексную терапию, согласно клиническим рекомендациям по лечению COVID-19. В конце августа Даниила уже выписали. За ним приехала вся семья, в том числе и семилетний брат, который единственный не заболел.