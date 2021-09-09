Пропавшего в Ленинградской области подростка нашли мертвым

В городе Тихвин Ленинградской области нашли тело 15-летнего школьника, который пропал 5 сентября. Ранее региональный СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство", сообщают в ведомстве.

Напомним, школьника искали всем городом. Полицейские, спасатели, волонтеры прочесывали подъезды, лесополосы, опрашивали друзей школьника, мониторили его соцсети.

Уголовное дело изначально было возбуждено, чтобы у следователей было больше инструментов для масштабного поиска подростка.

Тело ребенка нашли накануне, оно было на лестнице запасного выхода одного из тихвинских подъездов. Что именно случилось, сейчас выясняется.