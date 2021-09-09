Россияне стали чаще строить себе дома

В первом полугодии в России было построено 36,499 млн кв. м жилья. Это больше, чем в начале не только 2020 года (на 29,7%), когда стройки в некоторых регионах приостанавливались из-за пандемии, но и вполне благополучного 2019 года (на 21,3%).

Сильнее всего по сравнению с январем-июнем прошлого года выросли объемы жилищного строительства в Мурманской области (276% от I полугодия 2020-го), Карачаево-Черкесии и Тыве. Однако такой взлет большей частью объясняется малыми объемами строительства. Из регионов, где жилье строится более активно, выделяются Хабаровский край (227% к первому полугодию 2020 года), Адыгея, Астраханская область и Бурятия. При этом больше всего нового жилья появилось в Подмосковье (3,65 млн кв. м), Москве (3,24 млн кв. м) и Краснодарском крае (1,9 млн кв. м).

Люди стали чаще строить себе дома. Строительство жилья населением выросло до 20,246 млн кв. м. Это на 41,3% больше, чем в том же периоде 2020 года. Лидеры по росту - Северная Осетия (314,5% к прошлому году), Карачаево-Черкесия (298,3%) и Ленинградская область (268,6%).

Одновременно с объемами строительства поднялись и цены на жилье - в первом полугодии 2021 года они выросли на 13,4% на первичном рынке и на 8,2% на вторичном. Лидируют по росту цен на новостройки Адыгея (рост на 36,6%), Иркутская область (на 31,2%) и Краснодарский край (на 29,1%). Вторичное жилье сильнее всего подорожало во Владимирской, Орловской и Калининградской областях - около 20%.

Неравномерный рост цен связан как с концентрацией спроса в регионах с доходами выше среднего по стране (Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, Краснодарский край), так и с ростом себестоимости строительства, в том числе из-за подскочивших цен на металл, дерево и другие стройматериалы, говорит директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. По данным Росстата, себестоимость строительства жилья в первом полугодии была выше, чем в начале 2020 года, на 11,5%. Дороже всего строить жилье в Чукотском АО (196 056 рублей за кв. м), Сахалинской области (82 857 рублей) и Москве (78 636 рублей).

В 2022-2023 годах жилье будет дорожать не более чем на 4% в год

Еще один фактор роста цен - изменение программы льготной ипотеки с июля, покупатели хотели успеть приобрести недвижимость на старых условиях, отмечает Диваков. "По итогам 2021 года мы ожидаем замедления темпов роста цен на недвижимость, - говорит эксперт. - Рост цен в среднем по стране составит около 10%. А в 2022-2023 годах не превысит 4% в год".

Прямая речь

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ:

- По итогам первого полугодия, я считаю, строительная отрасль показала хороший результат по вводу жилья и по объему строящихся метров. Мы превысили прошлогодние показатели почти на 30%. По данным Росстата, в эксплуатацию введено 36,5 млн кв. м жилья, и мы рассчитываем по итогам года довести этот объем как минимум до 85,6 млн кв. м.

20,3 млн кв.м жилья построено за полугодие населением

Это станет абсолютным рекордом в истории строительства нашей страны, но в будущем нам предстоит его побить. К 2030 году мы должны будем выйти на показатель ввода жилья в объеме 120 млн кв. м в год. Это означает, что в стране будет построен 1 трлн кв. м новой жилплощади. Каждый пятый квадратный метр жилья будет новым, а средняя обеспеченность граждан жилпощадью возрастет с 26 до 33 кв. м.