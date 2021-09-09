Театр имени Ленсовета представил комедию "Синьор из высшего общества"

Театр имени Ленсовета выпустил премьеру спектакля "Синьор из высшего общества" в постановке Дамира Салимзянова. В главной роли - народный артист России Семен Стругачев.

Написанная в 1956 году итальянцами Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи пьеса "Икра и чечевица" в СССР стала известна под названием "Моя профессия - синьор из общества". У главного героя, синьора Леонидо Папагатто, редкая "профессия" - гость, он мелкий аферист: посещает светские мероприятия, свадьбы, крестины, где тырит со столов угощения. Чтобы потом продать их и обеспечить семью деньгами. Однажды его посещает блестящая идея: учредить комитет помощи бедствующим семьям, который станет помогать только одной семье - его собственной. И тут начинается такое!.. Комедия положений, словом.

На сцене народные артисты России Олег Леваков и Евгений Филатов, заслуженные артисты России Александр Солоненко, Галина Субботина, Александр Сулимов, артисты Кристина Кузьмина (артистка Театра им. В.Ф.Комиссаржевской), Всеволод Цурило, Марианна Коробейникова и другие.

Режиссер Дамир Салимзянов ответил на вопросы "РГ".

Это ваша первая постановка в Петербурге?

Дамир Салимзянов: В репертуарном академическом театре - первая. Несколько лет назад в Петербурге снимали сериал "Старшеклассники", и с артистами, которые там снимались, позже я сделал два антрепризных спектакля - по пьесам Островского и Гольдони. Причем Островского играли здесь, в театре Ленсовета, на Малой сцене.

Дамир Салимзянов: Театр взял пьесу для бенефиса Семена Стругачева. Вы видели этого артиста в комедийных ролях? Его ленсоветовские, антрепризные спектакли.

- Видел и в записи, и немного живьем. Стругачев чувствует комедию, умеет быть смешным, зацепить зрителя, такой комедийный гипноз, но это артист широкого диапазона, у него не только комедийный дар. Синьор Папагатто - очень подходящая ему роль.

Не мешало вам то, что Стругачев занимается режиссурой, ставит спектакли, и на репетициях наверняка режиссирует?

Дамир Салимзянов: Не мешает, проблем нет. То, что мы работаем в диалоге, это нормально. Семен не диктует, а предлагает попробовать… Я сам артист, играющий режиссер, время от времени играю и вижу, что Семен примерно так же, как я, себя ведет. Мне эта модель поведения понятна. Мы ставим комедию, а она отличается от других жанров. Важно заранее знать, где будет смех, где нужно сбавить темп. Умение срежиссировать себя, увидеть со стороны, чувствовать зрительный зал до того, как публика придет на спектакль - это особые навыки.

Фото: Пресс-служба Театра имени Ленсовета

Комедия положений - любимый жанр антрепризы. Рекордсмен - Рэй Куни.

Дамир Салимзянов: Пьеса Скарниччи и Тарабузи написана до "взорвавшего" подмостки Рэя Куни, в 1956 году, авторы - практически классики у себя на родине, специалисты по эстрадным комедийным шоу, киносценаристы. Это очень хорошая комедия положений, я считаю. Очень плотная, никогда не пойдет в антрепризе, потому что в ней слишком много действующих лиц - 14. В России у нее небогатая история постановок. В 1980-е был спектакль в Театре Советской Армии с Владимиром Зельдиным. Еще в некоторых театрах, в связи с выходом фильма Шиловского "Миллион в брачной корзине". Перевод пьесы был не самый неудачный: с итальянского на русский перевели, но по-русски не заговорили. Мне кажется, у нас получилось сохранить юмор в шутках, репризах и на русском языке.

То есть вы поработали с текстом на свой лад.

Дамир Салимзянов: Что-то сократил, большую часть полностью переписал.

Выбирая пьесу для постановки, вы отдаете предпочтение комедии, это ваш любимый жанр?

Дамир Салимзянов: Я очень люблю этот жанр и серьезно к нему отношусь. Даже в некомедийных пьесах нахожу что-то веселое, смешное, мне так легче найти общий язык со зрителем. На мой взгляд, если мы смеемся над одним и тем же, будет доверие. Как и в жизни: если у мужчины и женщины совпало чувство юмора, если они смеются над одним и тем же, больше шансов, что им будет хорошо друг с другом.

Фото: Пресс-служба Театра имени Ленсовета

Я увидела у вас на репетиции, как легко и весело рождается спектакль, с любовью и радостью. Я не заблуждаюсь?

Дамир Салимзянов: Надеюсь, что с любовью и радостью. Конечно, труд большой, особенно когда на сцене много народа, у каждого оттачиваются движения, интонации, адресность и даже порядок слов, иначе будет рассыпаться зрительское восприятие. Работа над нюансами очень кропотливая. Мы стараемся, чтобы на репетициях царила атмосфера баловства, театрального хулиганства. По моему мнению, это важно для работы над комедией. Комедию нельзя делать на конфликте, жесткости, кондовой серьезности. Мы сейчас как дети - шалим и хулиганим. Иногда это мешает процессу, но по-другому, думаю, нельзя.

Компания подобралась на славу, это известные ленсоветовские шутники, остряки: Семен Стругачев, Александр Сулимов, Олег Леваков, Евгений Филатов, Александр Солоненко!..

Дамир Салимзянов: Да, и молодежь легко подхватывает их хулиганства: Роман Баранов (Рокко), Влада Пащенко (Лючия)…

Справка "РГ"

Дамир Салимзянов - заслуженный артист Удмуртской Республики, заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики, первый обладатель премии имени Владимира Рубанова (2015). С 2004 года главный режиссер Глазовского драматического театра "Парафраз" (Удмуртия).

Окончил режиссерский факультет Высшего театрального училища им. Б.Щукина в 1995 году.

Поставил более 100 спектаклей в российских театрах, из них более 60 - в театре "Парафраз". Автор пьес для детей и взрослых, с успехом идущих в театрах России и ближнего зарубежья: "Веселый Роджер", "Маленькая Баба-Яга", "Дуры мы, дуры…", "Короли и капуста", "И грянул гром" и других.

Прямая речь

Семен Стругачев, народный артист России:

- Я думаю, что все персонажи, которых ты играешь, похожи на тебя, поскольку ты сам их создаешь. От себя не отойдешь, играешь ли характерную роль или не очень характерную. Я все роли делаю своими близкими. Обычно самая последняя - самая любимая, пока не появится новая роль. Два года назад я сроднился со своим Динкелем из "Фальшивой ноты", персонажем с глубокой драмой. А сейчас, конечно же, любимый персонаж - Леонидо Папагатто. Я до сих пор уверен, что сыграть трагедию легче, чем качественно и со вкусом рассмешить людей.

Евгений Стецюк, композитор, заслуженный артист России:

- Это большая удача - вновь работать с замечательным артистом и моим другом Семеном Стругачевым. Я давно знаю Семена, с начала 1990-х, когда мы выпускали спектакль "Лицо" по киноповести Ингмара Бергмана. Тогда Владислав Пази стал художественным руководителем театра, и это был замечательный спектакль!

Кроме моей, авторской музыки, в спектакле "Синьор из высшего общества" звучат отрывки из классических опер великого Моцарта и Верди. Импровизирую на темы из "Дон Жуана" и из "Травиаты". Пьеса итальянская, и у режиссера Дамира Салимзянова была идея использовать в спектакле итальянские классические хиты, тем более, это связано с содержанием пьесы: Лео, главный персонаж спектакля, распевает арию Дон Жуана, а его сестра Матильда, работая в оперном театре, частенько напевает арию из любимой "Травиаты". Я им подыгрываю на фортепиано, меняя гармонии, импровизируя на эти темы. Так что я здесь еще и выступаю в качестве концертмейстера. Спектакль должен быть легким, воздушным, смешным.