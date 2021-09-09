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09.09.2021 21:49
Рубрика: Общество

Ученые: Иммунный ответ после COVID у пожилых людей сильнее, чем у молодых

Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
К неожиданным выводам пришли петербургские ученые: после перенесенного коронавируса у пациентов 60-70 лет образуется в два раза больше антител, чем у молодежи.
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Исследование проводится Военно-медицинской академией имени Кирова и лабораторной службой Xelix. Изучались данные более чем полутора тысяч пациентов из двадцати регионов России, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Было установлено, что титр антител IgG определяется у подавляющего большинства переболевших даже в легкой форме. Без антител оказались менее 0,9 процента участников исследования в возрасте от 18 до 44 лет. В более старших возрастных группах антитела были даже у тех, кто перенес болезнь бессимптомно.

У мужчин наибольшая концентрация IgG определялась на 45-й день исследования, а затем шла на убыль. У женщин этот показатель продолжал увеличиваться вплоть до 180-го дня исследования.

Также было установлено, что в период с 45-го по 90-й день после выздоровления у женщин старше 60 лет фиксируется необычно высокий для легкого течения болезни титр антител. Независимо от возраста и течения болезни антитела сохранялись минимум три месяца. У перенесших болезнь тяжело или лиц старшего возраста высокий титр фиксировался спустя полгода после выздоровления.

В ВМА имени Кирова активный иммунный ответ пожилых объясняют лучшей реакцией на иммунизацию, ведь в течение жизни люди много раз сталкивались с антигенами.

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