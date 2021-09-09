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09.09.2021 17:22
Рубрика: Культура

В Архангельской области начался документальный киномарафон "Дервиш"

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
В Поморье стартовал киномарафон "Дервиш", посвященный 80-летию прихода первого союзного конвоя в Архангельск. Он продлится до 30 сентября.

Как сообщают организаторы, в ходе киномарафона на различных площадках показывают семь документальных фильмов о конвоях, созданных в разные годы. Их предоставили архангельские и мурманские режиссеры, а также московские киностудии.

Фото: ТАСС
"Дервиш-80" стал уроком памяти и правды на двух разноязыких континентах

В программу вошли фильмы архангельских авторов "Салют, Дервиш!", "Братство северных конвоев" и "Архангельск - порт назначения", документальный проект мурманчан "Война в Заполярье".

В фильме "Полярное братство" автор и ведущий Валдис Пельш поведал о секретной операции советских и британских летчиков "Сила Бенедикта". Осенью 1941-го союзники прибыли в архангельский порт Бакарица, чтобы вместе с северянами защищать Арктику.

Еще одна документальная лента из программы киномарафона - "Мурманские конвои" - создана норвежскими авторами по повести писателя Харальда Хенриксена. В фильм вошли воспоминания участников и очевидцев исторических событий Второй мировой войны, уникальные архивные кадры.

Показы идут в библиотеках, домах культуры, киноклубах, школах, техникумах и вузах. После просмотров зрители обсуждают фильмы с историками и краеведами.

Киномарафон "Дервиш" проводят международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open и региональное отделение Российского военно-исторического общества.

В регионах Культура Кино и ТВ Документальное кино Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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