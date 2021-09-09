В Ленобласти дачников начали штрафовать за разросшийся борщевик

Борщевик Сосновского, известный своей опасностью для здоровья людей, начал приносить им еще и финансовый вред. В Ленинградской области муниципальные власти решили штрафовать владельцев дач, на которых он разрастается.

На очередном заседании административной комиссии Всеволожского района области было решено наказать владельцев четырех участков. Общая сумма штрафов составила 100 тысяч рублей.

- Еще в июле наши специалисты направили им требования по удалению сорняка, - рассказал начальник отдела по контролю и развития рынка Заневского поселения Гор Егиазарян. - Тогда 24 собственника участков привели их в должное состояние. А вот в отношении остальных землевладельцев решено довести дело до реального наказания. Дело в том, что правоприменительной практики по борщевику во Всеволожском районе не существует. Муниципалитетам приходилось снова и снова проделывать путь от обнаружения правонарушения до заседания административной комиссии, выявляя особенности нормативной базы и корректируя ее. Проблема растения-паразита существует уже 10 лет. Завезенный вместе с зараженным грунтом борщевик расцвел повсеместно. В этом году вопрос встал острее: благодаря аномально жаркому лету сорняк начал осваивать новые земли - вблизи школ, магазинов и остановок.

Как известно, каких-либо технологий борьбы с борщевиком до сих пор не существует. Согласно законодательным поправкам, принятым в Ленинградской области, "под удалением борщевика Сосновского понимаются любые действия, направленные на уничтожение растения, в том числе выкапывание, выкашивание, обрезание соцветий, мульчирование укрывными материалами, использование химических препаратов". Однако эксперты говорят, что эта работа опасна - при косьбе сок растения может попасть на человека. Лучшее, что может сделать дачник, - просто не подходить к этим зеленым "пальмам" и не контактировать с ними в любой период их роста и при любой погоде.

На сегодняшний день выкашивание остается самым распространенным и... самым неэффективным способом борьбы с борщевиком. Тем не менее регионы ежегодно тратят на это большие средства. Но на следующий год выкашиваемый сорняк вырастает вновь. Очевидно, необходимо принять единую комплексную программу борьбы с инвазионными растениями, которой в нашей стране нет.

Вместо выкашивания специалисты предлагают использовать гербициды, воздействующие только на листья и не являющиеся токсичными для иных живых организмов. Достаточно три сезона в июне обрабатывать места, где растет борщевик. Уже на третий год там останутся только его единичные ростки, а на четвертый сезон опасный сорняк исчезнет совсем. Ученые намерены направить это предложение властям.