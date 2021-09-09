В Ленобласти дачников начали штрафовать за разросшийся борщевик

На очередном заседании административной комиссии Всеволожского района области было решено наказать владельцев четырех участков. Общая сумма штрафов составила 100 тысяч рублей.
- Еще в июле наши специалисты направили им требования по удалению сорняка, - рассказал начальник отдела по контролю и развития рынка Заневского поселения Гор Егиазарян. - Тогда 24 собственника участков привели их в должное состояние. А вот в отношении остальных землевладельцев решено довести дело до реального наказания. Дело в том, что правоприменительной практики по борщевику во Всеволожском районе не существует. Муниципалитетам приходилось снова и снова проделывать путь от обнаружения правонарушения до заседания административной комиссии, выявляя особенности нормативной базы и корректируя ее. Проблема растения-паразита существует уже 10 лет. Завезенный вместе с зараженным грунтом борщевик расцвел повсеместно. В этом году вопрос встал острее: благодаря аномально жаркому лету сорняк начал осваивать новые земли - вблизи школ, магазинов и остановок.
Как известно, каких-либо технологий борьбы с борщевиком до сих пор не существует. Согласно законодательным поправкам, принятым в Ленинградской области, "под удалением борщевика Сосновского понимаются любые действия, направленные на уничтожение растения, в том числе выкапывание, выкашивание, обрезание соцветий, мульчирование укрывными материалами, использование химических препаратов". Однако эксперты говорят, что эта работа опасна - при косьбе сок растения может попасть на человека. Лучшее, что может сделать дачник, - просто не подходить к этим зеленым "пальмам" и не контактировать с ними в любой период их роста и при любой погоде.
На сегодняшний день выкашивание остается самым распространенным и... самым неэффективным способом борьбы с борщевиком. Тем не менее регионы ежегодно тратят на это большие средства. Но на следующий год выкашиваемый сорняк вырастает вновь. Очевидно, необходимо принять единую комплексную программу борьбы с инвазионными растениями, которой в нашей стране нет.
Вместо выкашивания специалисты предлагают использовать гербициды, воздействующие только на листья и не являющиеся токсичными для иных живых организмов. Достаточно три сезона в июне обрабатывать места, где растет борщевик. Уже на третий год там останутся только его единичные ростки, а на четвертый сезон опасный сорняк исчезнет совсем. Ученые намерены направить это предложение властям.