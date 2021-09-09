В Ленобласти плановую медпомощь будут оказывать по сертификату или ПЦР

В Ленинградской области ввели новые требования к оказанию плановой медицинской помощи. Как следует из подписанного властями постановления о мерах по противодействию распространению коронавируса, теперь, если пациент планово обращается к врачу, он должен предоставить документы.

В частности, граждан будут записывать к врачам, если они предъявили сертификат о полном прохождении курса вакцинации, справку о перенесенном заболевании (срок действия шесть месяцев).

Если человек не болел и не прививался, он может предоставить отрицательный ПЦР тест, но он должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до обращения к врачу.

Гражданам, которым прививка противопоказана по состоянию здоровья, ПЦР-тест можно не сдавать. Но нужно предоставить заключение иммунологической комиссии о медотводе.

Эти требования касаются случаев, когда пациент ложится на плановую операцию, посещает поликлинику в условиях дневного стационара или идет на плановое обследование к врачу. Экстренных случаев данные требования не касаются.