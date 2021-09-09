В Петербурге арестовали обвиняемых в мошенничестве с жильем умерших

Красногвардейский районный суд Петербурга на два месяца арестовал четверых мужчин, которых обвиняют в мошенничестве с квартирами умерших граждан.

Пока Следственный комитет по Петербургу сообщает об одном эпизоде - в 2018 году участники группы завладели квартирой на улице Гранитной. Там жил одинокий пожилой человек, он скончался и это имущество, как выморочное, должно было поступить в фонд имущества Петербурга.

Но, по версии следствия, об освободившейся квартире узнал участковый 26 отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району, его родной брат и еще двое их друзей. Участники группы, считают в СК по Петербургу, присвоили себе квартиру и вынесли оттуда все ценные вещи. По предварительным данным, бюджету города был нанесен ущерб на сумму не менее 3,35 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ и МВД России. В гараже, который принадлежит одному из обвиняемых, было обнаружено имущество, похищенное не только с Гранитной, но и из других квартир, ордена, антиквариат, охотничье оружие и боеприпасы. Ход расследования находится на контроле у прокуратуры Петербурга.