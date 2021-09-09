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09.09.2021 11:44
Рубрика: Культура

В Петербурге начались экскурсии в Башню городской думы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Башня городской думы. Фото: iStock Башня городской думы. Фото: iStock
Башня городской думы. Фото: iStock

В Петербурге в Башне городской думы открылась смотровая площадка. Увидеть Невский проспект и прилегающие улицы можно с высоты 47,5 метров.
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Башня городской думы построена итальянским архитектором Джакомо Феррари в начале XIX века как доминанта Невского проспекта. На башне были установлены часы, показывающие точное время, также внутри постоянно дежурили 10 пожарных, да и сам объект нужен был в первую очередь для информирования о возгораниях.

В середине XIX века через башню проходила ветка оптического телеграфа. После революции в здании располагался театр, железнодорожные кассы, общество потребкооперации.

В семидесятые здание решили отреставрировать, но работы затянулись, долгое время башня стояла с выбитыми стеклами, помещения не отапливались. Облик башни был восстановлен в середине двухтысячных. Но часть помещений пустовала до последнего времени. Недавно их передали Центру музыкальной культуры Чайковского, и в помещения решили пускать туристов.

Одновременно на смотровую площадку пускают не более десяти человек.

Стоит отметить, что это вторая смотровая площадка в центре Петербурга. Первая - на колоннаде Исаакиевского собора. Кроме того, на Лиговском проспекте работает одна легальная площадка на крыше доходного дома.

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