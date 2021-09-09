В Петербурге отменен большой крестный ход по Невскому проспекту

12 сентября в Северной столице не будет ставшего традицией большого крестного хода с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Праздничное шествие, проходившее по Невскому проспекту, пришлось отменить из-за ограничений, связанных с эпидситуацией. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.

Напомним: дата 12 сентября - не случайна. Именно 12 сентября мощи святого Александра Невского были доставлены из Рождественского собора Владимира в Петербург, в Александро-Невский монастырь, основанный Петром I. Так город обрел мощи своего небесного покровителя.

С 2005 года день перенесения мощей был включен в городской закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" как официальная памятная дата.

В этом году 12 сентября будет отмечено праздничной литургией в Свято-Троицком соборе лавры, после чего состоится малый крестный ход с мощами святого князя - по территории монастыря и с выходом на площадь Александра Невского, на которой установлен памятник небесному покровителю города.

В этот день пройдут несколько мероприятий, связанных с именем Александра Невского. В том числе чествование ветеранов Великой Отечественной войны - кавалеров ордена Александра Невского, а также праздничный концерт в самой лавре.