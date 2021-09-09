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09.09.2021 10:29
Рубрика: Общество

В Сыктывкаре издали словарь бранных слов коми языка

Текст: Вера Черенева (Сыктывкар)

Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН издал словарь, содержащий бранные слова на коми языке. Автором сборника стал доктор филологических наук, доцент Евгений Цыпанов.

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В словарь вошли свыше 1900 выражений на коми языке, также туда включены слова из коми-зырянского и коми-пермяцкого. В издании не только перечисляются выражения, но и приводятся примеры их использования, в особых случаях автор указал имена некоторых информантов, познакомивших его с богатством коми языка.

В релизе Института указано, что словарь предназначен для широкого круга лиц: педагогов, студентов, писателей, журналистов, а также любителей и ценителей коми языка.

Сам Евгений Цыпанов - человек в Республике Коми известный, в Институте языка, литературы и истории он заведует отделом языка, литературы и фольклора. Под его редакцией выходили самоучители коми языка, также он разработал методику изучения коми языка как неродного.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар

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