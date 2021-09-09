Вологодские депутаты внесли в ГД проект о расселении аварийного жилья

Право переехать в новое жилье из аварийного могут получить не только наследники, но и другие родственники владельцев старых квартир. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Заксобрании Вологодской области, такой законопроект направлен в Госдуму. Его планируют рассмотреть в этом году.

Принятие этого документа позволило бы снизить остроту наболевшей проблемы: ожидающие переселения собственники зачастую не доживают до этого момента. Очередным наглядным примером тому стала ситуация, с которой столкнулась жительница Мурманска, живущая в доме, построенном в 1940-х годах. Здание ни разу не ремонтировали. Его стены покрыты трещинами, фундамент разрушается.

Но аварийным это дом-старожил до сих пор не признан. Его лишь поставили в очередь на капитальный ремонт, который должен состояться в ... 2043 году. "Странно, почему не в 2046-м? - с горькой иронией говорит пожилая женщина. - Как раз к столетию дома и отремонтировали бы".

По Жилищному кодексу, предоставление жилья взамен аварийного сегодня гарантируется только собственникам и их потомкам, к которым квартира перешла по наследству. Если же она была подарена, то родственник не имеет права на переселение и может рассчитывать лишь на денежную компенсацию. Даже если он прожил в этой квартире вместе с собственником много лет и не имеет никакой другой жилплощади. При этом дарение должно быть оформлено после признания дома аварийным. Как правило, размер компенсации намного меньше стоимости нового жилья, а значит, родственники лишаются права на переселение и зачастую остаются вообще без жилья.

Разработанный законопроект предлагает включить в перечень граждан, имеющих право на переселение, близких родственников - родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков. Такое же право предполагается предоставить братьям и сестрам, имеющим общего отца или мать, усыновителей и усыновленных.

При расселении аварийных домов родственники собственника зачастую остаются без жилья

По заявлению вице-премьера Марата Хуснуллина, средний износ жилого фонда в России - около 50 процентов. В ближайшие годы около 40 миллионов квадратных метров перейдут из разряда ветхого жилья в аварийное. Поэтому необходимо создать базу данных нуждающихся, "синхронизировать все программы поддержки", уточнил вице-премьер.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" действует программа расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Она рассчитана до конца 2024 года. Сегодня предполагается ввести в действие новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным уже на 1 января 2021 года. Его площадь, по предварительным данным, составляет более 11 миллионов квадратных метров.