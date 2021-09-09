На пляжах Сочи для туристов установят веб-камеры

На пляжах Сочи для туристов заработают веб-камеры. Они позволят с планшета или смартфона увидеть, много ли там отдыхающих, какая погода и вообще обстановка на прибрежной территории. Причем сделать это можно из любой точки мира, где подключен интернет.

Пока такие видеокамеры есть только на центральном пляже "Приморский", в который входят несколько территорий. Но мэрия Сочи сейчас изучает возможность работы веб-камер для туристов на всех пляжах курорта. А со следующего года систему планируют ввести в программу "Безопасный город".

Следить за обстановкой на пляжах туристы могут с помощью приложения SochiCamera. Изначально оно было разработано, чтобы обеспечить безопасность людей. "Сотрудники пляжа с помощью камер контролируют ситуацию у воды. Это позволяет моментально реагировать в случае непредвиденных ситуаций", - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Видеокамеры успешно работают на курорте "Красная Поляна", "Роза Хутор". Есть они и на некоторых пляжах Анапы. Благодаря им этим летом здесь впервые в России спасли туриста с помощью робота-дрона. Сотрудник пляжа через видеокамеру заметил, что парень тонет, и прислал к нему квадрокоптер, сбросивший спасательный круг. На нем молодой человек продержался до прибытия спасателей. По сообщению мэрии Сочи, высокий уровень безопасности, который обеспечивают веб-камеры, имеет непосредственное отношение и к присуждению международного экосертификата "Голубой флаг", который на курорте получили уже 33 пляжа.

Теперь у камер видеонаблюдения появилась новая функция - информировать туристов о ситуации у моря. Отдыхающие тем временем нашли еще одно применение для веб-камер. Они передают видеоприветы родственникам, подойдя на пляже к "всевидящему оку" и помахав рукой в объектив.