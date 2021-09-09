Под Астраханью пройдут стрельбы по высокоскоростным воздушным целям

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоится тактическое учение с зенитно-ракетным соединением противовоздушной обороны Южного военного округа, оснащенным уникальной зенитно-ракетной системой (ЗРС) С-300В4, и подразделениями войсковой ПВО мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, расчеты ЗРК С-300В4 совершили марш в район полигона Капустин Яр, выполнили инженерное оборудование стартовых позиций и заступили на боевое дежурство. Военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности.

По плану учения личный состав подразделений ПВО выполнит нормативы по поиску, обнаружению, классификации и сопровождению группы воздушных целей. Военнослужащие с помощью зенитных управляемых ракет уничтожат высокоскоростные воздушные мишени, имитирующие крылатые и оперативно-тактические ракеты условного противника.

Особое внимание уделено маскировке комплексов, учтены ландшафт местности и погодные условия. При этом будут задействованы тактические группы аэрозольного противодействия и дымовые команды.

Всего в учении принимают участие около 700 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 100 единиц техники, в том числе: ЗРК "Бук-М2", "Бук-М3", "Тор-М2", "Оса-АКМ", ПЗРК "Стрела-10".