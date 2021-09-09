Под Астраханью пройдут стрельбы по высокоскоростным воздушным целям

Новости

Умер советский актер и певец Уно Лооп 10:40
Митинг против новых чрезвычайных мер по COVID-19 блокировал центр Софии 10:40
Космонавты сообщили, что запах дыма на МКС сохраняется 10:32
СК проводит доследственную проверку по факту обнаружения младенца в мусоропроводе 10:19
В Ивановской области завели дело о покупке COVID-сертификатов 10:15
Число погибших при взрыве дома в Ногинске увеличилось до 7 10:14
Зверев и Джокович встретятся в полуфинале US Open 10:13
Джабаров заявил о выгоде "Северного потока-2" для всех 10:12
"Роскосмос": Все системы МКС работают штатно, выход в открытый космос состоится 09:52
Юрист предупредил о последствиях несвоевременной передачи показаний счетчиков 09:40
В семействе АК-12 появился новый автомат 09:35
Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно 09:33
Дания обяжет мигрантов работать для сохранения социальных пособий 09:25
Эксперт рассказал о причинах снижения цен на бензин 09:15
Пушков: В НАТО встревожены "афганским синдромом" Европы 09:15
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим перед Днем города 08:58
Названы российские города с самым высоким ростом цен на жилье 08:58
В модуле "Звезда" на МКС ночью сработала пожарная сигнализация 08:58
На Урале вынесли приговор мужу убитой Instagram-блогерши 08:42
Минцифры запустило приложение для автомобилистов 08:40
Visa в 2022 году поднимет комиссию за оплату картами в супермаркетах 08:02
Псаки: США не обещали признать власть "Талибана" в Афганистане 07:40
В Москве по заявкам начали включать отопление в социальных учреждениях 07:29
Погода в Москве 9 сентября: временами слабые осадки и максимум +20 06:41
Ополченцы в Афганистане заявили о контроле 65% провинции Панджшер 06:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 09:28
Рубрика: Власть

Под Астраханью пройдут стрельбы по высокоскоростным воздушным целям

Текст: Марина Бровкина
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоится тактическое учение с зенитно-ракетным соединением противовоздушной обороны Южного военного округа, оснащенным уникальной зенитно-ракетной системой (ЗРС) С-300В4, и подразделениями войсковой ПВО мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии.

Фото: пресс-служба ЮВО
В Ростовской области танкисты исполнили вальс на бронемашинах

Как сообщает пресс-служба ЮВО, расчеты ЗРК С-300В4 совершили марш в район полигона Капустин Яр, выполнили инженерное оборудование стартовых позиций и заступили на боевое дежурство. Военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности.

По плану учения личный состав подразделений ПВО выполнит нормативы по поиску, обнаружению, классификации и сопровождению группы воздушных целей. Военнослужащие с помощью зенитных управляемых ракет уничтожат высокоскоростные воздушные мишени, имитирующие крылатые и оперативно-тактические ракеты условного противника.

Особое внимание уделено маскировке комплексов, учтены ландшафт местности и погодные условия. При этом будут задействованы тактические группы аэрозольного противодействия и дымовые команды.

Всего в учении принимают участие около 700 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 100 единиц техники, в том числе: ЗРК "Бук-М2", "Бук-М3", "Тор-М2", "Оса-АКМ", ПЗРК "Стрела-10".

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

Прощание с главой МЧС пройдет в Москве 10 сентября
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девочек в Кузбассе
"Роскосмос": Все системы МКС работают штатно, выход в открытый космос состоится
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах
Visa в 2022 году поднимет комиссию за оплату картами в супермаркетах
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией