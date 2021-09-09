Ростовские медики выявили редчайшую болезнь

Ростовским медикам удалось выявить опасный и крайне редкий недуг, который описывают в медицине как особый случай - злокачественное течение рассеянного склероза, болезнь Марбурга. Врачи не только оперативно поставили диагноз, но и переломили течение болезни, сохранив жизнь 28-летней пациентке.

В больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Полина поступила в коме, с температурой за 40. Сначала заподозрили энцефалит. Но после обследования энцефалит был исключен. Зато было выявлено злокачественное течение рассеянного склероза - болезнь Марбурга. Она характеризуется молниеносным развитием и, если бы врачи не определили ее так быстро и точно, исход мог бы быть другим.

- Результат дала мощная командная работа специалистов разного профиля. Мы провели несколько сеансов плазмофереза, на этом у пациентки начала падать температура. После недели лечения прояснилось сознание. Динамика стала положительной, - отметил заведующий реанимацией N 5 Городского сосудистого центра ГБСМП Ростова-на-Дону Алексей Зачепа.

- Накануне Полина перенесла, как мы полагаем, ковид. Хотя тесты на него были отрицательные, МРТ легких показало картину, характерную именно для этого заболевания. Полине было назначено лечение, которое она прошла дома под наблюдением участкового терапевта. Благополучно выздоровела. И отправилась в вуз на торжественное вручение диплома. Вернувшись домой, почувствовала себя плохо. И вскоре она уже ни на что не реагировала, не могла ходить, говорить, есть. Поднялась температура. Она впала в забытье и таяла на глазах. Творилось что-то страшное...Однако врачи ее спасли. То, что сейчас она вновь говорит, двигается, общается с нами, настоящее чудо, - рассказал брат пациентки.