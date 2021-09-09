СК проверит проживание многодетной семьи в аварийном общежитии в Керчи

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю организовало процессуальную проверку информации из СМИ о нарушении прав жителей общежития в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители обнаружили на информационном портале Керчи публикацию, где рассказывалось о проживании в опасных условиях многодетной матери, у которой один из детей - инвалид. В материале шла речь об аварийном общежитии на улице Кавказской. Фасад здания рассыпается, начатый там ремонт не закончен, а электропроводка не изолирована. Авторы проиллюстрировали статью фото с видами здания. На протяжении многих лет жильцы дома, в том числе пенсионеры и семьи с малолетними детьми, безрезультатно ведут переписку с уполномоченными органами о благоустройстве здания.

Следователи намерены дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение норм и правил при содержании жилья, в котором среди прочих живут инвалиды, а также обстоятельства предоставления многодетной матери с ребенком-инвалидом положенной по закону жилплощади.

По словам старшего помощника прокурора РК Дарьи Бирюк, помимо оценки действий уполномоченных сотрудников Керченской администрации надзорный орган проверит исполнение ими "законодательства в части реализации полномочий при предоставлении многодетной семье, воспитывающей ребенка-инвалида и проживающей в названном общежитии, иного благоустроенного жилья".

- При наличии оснований прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования, - заключила Бирюк.