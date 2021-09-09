В Ахтубинском районе отремонтируют больницы и откроют детсад

В Ахтубинском районной больнице сделают ремонт и оснастят медучреждение новым оборудованием. Кроме этого отремонтируют ФАПы в селах Успенка, Пироговка и участковую больницу. Удалось решить острую проблему с водой в поселке Нижний Баскунчак, здесь же построили новый детский сад. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Решение о ремонте больницы в Ахтубинске глава региона принял после того, как к нему на прямую линию от имени жителей района обратилась главная медсестра учреждения Елена Колесникова. Посетив больницу, губернатор убедился, что медучреждение в плачевном состоянии, устарело и медоборудование.

- В этом году для больницы запланирована закупка 13 единиц медицинского оборудования, его будут поставлять в течение года. И, конечно, необходимо делать ремонт - это первостепенная задача, - сказал Игорь Бабушкин.

В частности, будут закуплены аппарат УЗИ, маммограф, флюорограф, в октябре в больнице установят новый компьютерный томограф.

Как сообщает пресс-служба главы региона, за полгода в районе удалось решить целый ряд важных вопросов, которые жители поднимали на встречах с губернатором. За счет средств муниципального бюджета отремонтированы пять школ и детский сад. До конца года приведут в порядок еще 13 образовательных учреждений. Поселку Нижний Баскунчак выделили 110 млн рублей, чтобы модернизировать ветхий водопровод. Из-за проблем с коммуникациями жители часто страдали от отключений. Работы выполнены более, чем на 90 процентов и подача воды уже ведется.

В этом же поселке реализован крупный социальный проект - построен детский сад на 120 мест в рамках муниципально-частного партнерства. Но новый объект, стоимостью 60 млн рублей, не могут открыть из-за сложностей с получением лицензии. "Губернатор поручил оперативно решить вопрос с подготовкой необходимых документов и открыть долгожданное дошкольное учреждение", - отмечается в сообщении.

Глава региона поздравил ахтубинцев с получением гранта на благоустройство в рамках проекта создания комфортной городской среды, на эти средства в городе создадут парк. Сдвинулось решение многолетней проблемы с загрязнением окружающей среды нефтебазой.

- Мы мобилизовали природоохранные службы, юристов. При поддержке областной прокуратуры удалось выиграть суд, и привлечь предприятие к административной ответственности, - сказал Игорь Бабушкин.