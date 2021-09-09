Суд направил на лечение гражданина США, напавшего на полицейского

Волгоградский областной суд освободил от уголовной ответственности человека с двойным гражданством России и США, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Его обвиняли в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 27 ноября 2019 года полицейский опрашивал фигуранта уголовного дела об обстоятельствах хищения имущества, принадлежащего фирме "Агрохолдинг Дубовский". Гражданину не понравились расспросы, он взял нож и несколько раз ударил им представителя закона в лицо и грудь.

С учетом заключения экспертов в совокупности с данными о личности обвиняемого суд пришел к выводу, что нападение он совершил в состоянии невменяемости. Его будут принудительно лечить в психиатрической больнице.