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09.09.2021 10:16

В Знаменске к концу года планируют обновить ЖКХ и достроить дом для сирот

Текст: Наталья Коротченко
В городе Знаменск Астраханской области завершается подготовка к запуску фильтровальной станции и идет модернизация котельной. До конца года планируется сдать 24-квартирный дом для детей-сирот. Губернатор Игорь Бабушкин, посетив город в рамках рабочей поездки, сообщил, что решен вопрос и с пассажирскими перевозками.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщает пресс-служба главы региона, на сайт прямой линии губернатора, состоявшейся в августе, поступило десять вопросов из Знаменска, в том числе о предоставлении жилья детям-сиротам. Сейчас в очереди 36 бывших выпускников детских домов, которые ждут квартиры уже много лет.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Трехэтажный жилой дом на проспекте 9 Мая в Знаменске начали возводить ещё в 2014 году. С тех пор сменился подрядчик, новой фирме пришлось устранять последствия некачественной работы и фактически строить с нуля. Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались. В настоящее время готовность объекта - 61%, предстоит смонтировать крышу, провести отделочные работы, подключить газ. Чтобы подрядчик закончил объект вовремя, ему помогут с рабочими и дополнительным финансированием.

- Сейчас установленный срок завершения строительства - декабрь. Будем добиваться решения вопроса, - заявил Игорь Бабушкин на стройплощадке.

До декабря в Знаменске должна начать работу и новая фильтровальная станция, производительностью 20 тысяч кубометров очищенной воды в сутки. Кроме того, выделено 57 миллионов рублей на модернизацию котельной. Отопительный сезон начнется по графику.

Как стало известно на встрече губернатора с местными жителями, решен вопрос с межмуниципальными пассажирскими перевозками. Снижены нерегулируемые тарифы по двум маршрутам: от ул. Комсомольской до жилого района "Знаменский" и от ул. Комсомольской до жилого района "Ракетный" до 55 рублей. Перевозки на территории самого Знаменска стоят 33 рубля.

Кроме того, будут выделены средства на ремонт перехода в инфекционное отделение городской больницы и закуплено новое оборудование для медучреждения: Рентген-аппарат, УЗИ и эндоскоп.

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