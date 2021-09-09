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09.09.2021 08:38
Рубрика: Экономика

До 2024 года природный газ получат еще 170 тысяч жителей Югры

Текст: Ирина Никитина
Фото: Татьяна Андреева
Старт строительства газопровода-отвода "Компрессорная станция Южно-Балыкская - Нефтеюганск" и двух газораспределительных станций в Нефтеюганском районе уже называют историческим событием в истории Югры. Через пару лет вместо попутного нефтяного газа в сам Нефтеюганск придет чистое голубое топливо, а малый город Пыть-Ях и поселок Каркатеевы вообще будут газифицированы впервые.

Проект стал возможен после подписания соглашения между региональным правительством и российской транснациональной энергетической компанией. Срок освоения более пяти миллиардов рублей инвестиций в газоснабжение и газификацию этой северной территории - четыре года.

Фото: Пресс-служба TNF
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Несколько дней в 80 километрах от югорского Сургута кипит работа: генподрядчик завозит технику, вскоре приступит к установке временного городка для рабочих. На подготовку "плацдарма" только месяц. Именно отсюда, от "нулевого километра" стройки, начнут отсыпку автомобильной дороги длиной 900 метров до будущей ГРС "Каркатеевы". Почти параллельно специалисты займутся и ГРС "Пыть-Ях". Газораспределительные станции обещают сделать функциональными - то есть там газ будет очищаться, его давление понижаться; подогрев, одоризацию - все учтут. Как только заказчик передаст документы на объекты, у исполнителей есть ровно год.

- На пути у нашей дороги пока деревья, - объясняет главный инженер генподряда Сергей Ногаев. - Вообще-то линейной частью предпочтительно заниматься в холодное время, ведь кругом - болота. Человеческие и технические ресурсы есть, опыт тоже. Задействуем 225 специалистов от рабочих до пусконаладчиков и 85 единиц техники.

Куратор, начальник управления по строительству газопроводов-отводов и ГРС Иван Денисов добавляет: вырубать придется порядка 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров лесных насаждений - это 99,2 процента от всей площади, отведенной на строительство объекта. Но восстанавливать растительность все же придется. По плану к этому приступят в 2022-м.

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Все же главной артерией долгожданного проекта является газопровод-отвод в 47 с лишним километров. В сварке первого стыка трубы приняли участие министр энергетики России Николай Шульгинов, губернатор Югры Наталья Комарова, член правления энергетической компании Владимир Марков и президент Союза организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество" Павел Завальный. Гости оставили росписи рядом с ювелирным швом, осмотрели площадку КС-5 Южно-Балыкское линейно-производственное управление магистральных газопроводов и выразили надежду, что нефтегазовая отрасль останется драйвером отечественной экономики.

Добавим, что после ввода всех обещанных объектов нового проекта газ придет почти к 170 тысячам югорчан - жителей Нефтеюганска, Пыть-Яха, Каркатеевы. Далее по соглашению работы стартуют в Советском районе округа. До 2030 года газификация дойдет и до Кондинского района.

В регионах Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО РГ-Фото

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