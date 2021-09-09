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Знания как ресурс

Корпоративные программы помогут старшеклассникам определиться с профессией
Текст: Ирина Ремес (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 206(8557)
Предприятие "Газпром добыча Уренгой" успешно реализует социальные программы, в том числе направленные на поддержку и развитие детей на территории присутствия. С началом учебного года подопечные корпоративных проектов приступили к занятиям: их ждет насыщенная образовательная программа и активная помощь газодобытчиков в профориентации.
Юных тундровиков в школу Самбурга доставил вертолет. Фото: Борис Зорин Юных тундровиков в школу Самбурга доставил вертолет. Фото: Борис Зорин
Юных тундровиков в школу Самбурга доставил вертолет. Фото: Борис Зорин

Газпром? Класс!

У 17-ти десятиклассников началась новая жизнь: они пришли на праздничную линейку в школу "Земля родная" с прямоугольными значками участников программы "Газпром-класс". Особый статус нужно было завоевать: ребята успешно прошли психологическое тестирование и индивидуальные отборочные испытания, обязательные для поступления в профильный класс газодобывающего предприятия. Приоритет имели участники олимпиад и конференций, школьники, имеющие среднегодовые оценки не ниже четырех баллов. Впереди у 10 "А" не просто новая ступень образовательного процесса. "Газпром-класс" - это лучшие педагоги, современные кабинеты, перспектива дальнейшего успеха: направления на целевые места в вузах и приоритетное трудоустройство в дочернее общество "Газпрома".

- На внеклассных уроках газпромоведения школьники изучают основы деятельности предприятий ТЭК, знакомятся с востребованными профессиями, посещают производственные объекты. Кроме того, к подросткам на классные часы приходят молодые специалисты предприятия, чтобы поделиться с ними личным опытом, - рассказывает старший специалист управления кадров и социального развития "Газпром добыча Уренгой", куратор программы Юрий Трушев.

"Газпром-класс" - это лучшие педагоги, современные кабинеты, перспектива дальнейшего успеха

"Газпром-класс" предполагает углубленную подготовку школьников по профильным инженерно-техническим дисциплинам (математике, физике, химии, информатике) на учебном материале повышенной трудности и прикладной направленности. В дальнейшем такие знания позволят учащимся поступить в высшие учебные заведения на специальности, связанные с разработкой нефтяных и газовых месторождений, геологией, геофизикой нефти и газа, электротехникой, автоматикой и вычислительной техникой, промышленной теплоэнергетикой, инженерной механикой и строительством.

Духовность и профориентация

Уже несколько лет в начале июня на странице Салехардской епархии в соцсети публикуется объявление о начале приема заявлений от бывших девятиклассников для зачисления их в Новоуренгойскую православную гимназию имени святителя Филофея по корпоративной программе "Газпром добыча Уренгой" "Будущее вместе - Духовное наследие". Именно благодаря этой программе в 2015-м в гимназии появились старшеклассники: раньше дети учились здесь только до девятого класса, а потом уходили в другие учебные заведения. В этом году в десятый класс подали заявление семеро.

- Основной упор во время образовательного процесса делается на духовно-нравственное воспитание. И в этом нам очень помогает "Газпром добыча Уренгой": для гимназистов организуют поездки по святым местам, экскурсии по национальным культурным объектам. Идет и большая профориентационная работа. Например, в прошлом году предприятие пригласило в гимназию преподавателей ведущих вузов. Встреча стала полезной, - рассказывает заместитель директора православной гимназии по учебно-воспитательной работе Александр Решетников.

В школу на вертолете

Вертолет кружит над тундрой. Экипаж выбирает место для посадки рядом со стойбищем оленеводов, у него особая миссия: собрать 140 детей из числа коренных малочисленных народов Севера, чьи родители ведут кочевой образ жизни, и доставить их в школу-интернат. Пришло время сесть за парты, но ведь из стойбища добраться до отдаленного села Самбург, где расположено учебное заведение, не так-то просто - выручает вертолет. Дети прощаются с родными надолго - до следующих каникул.

В Самбургской школе учатся почти 500 человек, в том числе три десятка старшеклассников. Скоро этим ребятам предстоит сделать важный выбор: не все они вернутся по окончании учебного заведения в родные стойбища. Найти свой путь подросткам уже много лет помогает программа "Газпром добыча Уренгой" "Будущее вместе". В ее рамках ребята знакомятся с газодобывающим предприятием и спецификой нефтегазовой отрасли: посещают производственные объекты, познают корпоративную культуру и особенности наиболее востребованных профессий в сфере ТЭК. Самбургские ребята знают: когда они получат образование, в "Газпром добыча Уренгой" им будут рады.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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