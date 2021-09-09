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09.09.2021 08:24
Рубрика: Экономика

Как свердловчане оценивают материальное положение своих семей

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Уровень финансовой грамотности населения Свердловской области по результатам 2020 года снизился на 1,5 процента, но все равно превышает среднероссийский показатель: 44,4 процента против 35-36.

Сильнее всего падение прослеживается в Богдановиче (минус четыре процента) и Екатеринбурге (минус 6,7). Каменск-Уральский и Первоуральск потеряли 3,8 и 3,4 процента соответственно. Вместе с тем в ряде городов исследователи отмечают небольшой рост финансовой грамотности: в Верхней Пышме - на 1,9 процента, в Ирбите - на 1,7, в Нижнем Тагиле - на 1,2.

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Причин отрицательной динамики несколько: пандемия, снижение располагаемого дохода населения, что формирует пессимистический фон для ожиданий. Сидя в изоляции, люди получили больше информации и больше возможностей совершать удаленно покупки, транзакции и начали в этом теряться. Кроме того, на результаты повлиял объем выборки: в 2020 году он был меньше, чем в 2019-м.

- Мы привлекли гораздо больше отдаленных населенных пунктов, сельских поселений, но где-то отвечал на вопросы один человек, где-то 5-7. Многое зависело и от того, где и когда опрашивали людей: одна аудитория - в библиотеке, и совсем другая - в трамвае. Если муниципалитеты будут содействовать нам и привлекать к опросам типовое для территории население, результаты будут более показательными, - комментирует Елена Овсянникова, руководитель Регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ).

Всего было опрошено 14656 человек из 57 муниципалитетов. Из-за антиковидных ограничений анкеты впервые заполнялись респондентами через google-формы. Вторую часть мониторинга провели с помощью "голосового робота" одной из сотовых компаний. Респондентов ранжировали по возрасту, образованию, месту работы и доходы. По статистике, среди них преобладали женщины с высшим и средним специальным образованием и работники государственных организаций. На втором месте по численности - предприниматели, самозанятые и сотрудники коммерческих компаний. Самая представительная группа по доходам - от 21 до 30 тысяч рублей.

Участникам исследования задавали вопросы как на фактическое знание финансовых инструментов, приемов финансовой безопасности, так и на общее понимание экономических процессов. Например, просили спрогнозировать уровень инфляции через год, оценить, как изменились доходы семьи или распорядиться свободными 1,5 миллиона рублей. Как оказалось, наиболее чувствительны к восприятию ценовой динамики люди 25-60 лет. Молодежь менее восприимчива, и предсказуемо: ей часто помогают деньгами родители, бабушки и дедушки. Треть респондентов считает инфляцию высокой, почти 40 процентов - умеренной. Чаще всего негативную оценку дают те, у кого доход не превышает 40 тысяч рублей.

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Почти у 70 процентов опрошенных доходы в прошлом году снизились. За микрокредитами обратился 81 человек, 850-ти приходилось совершать покупки в кредит, 486 одалживали деньги у знакомых и родственников. Наиболее закредитованной группой являются граждане с доходом 41-50 тысяч рублей в месяц: 22 процента они тратят на платежи по ипотеке, 28 - на погашение других займов, в том числе по кредиткам. Сильнее всего обременены долгами жители уральской столицы, танкограда и Первоуральска. О трудностях обслуживания своих обязательств в 2020 году заявили 23,4 процента респондентов.

Что касается инвестиционного поведения, то среди пенсионеров почти половина отправила бы свободные деньги на депозит, люди среднего возраста приобрели бы валюту или вложили в бизнес. О добровольных отчислениях на свою будущую пенсию задумываются больше всего в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Арамили. Про индивидуальные инвестсчета хорошо осведомлены в Горноуральске, Алапаевске и Нижней Салде.

- Одно дело - знать, совсем другое - применять. Очень многие люди читали, слышали, что делать, если позвонят мошенники и сообщат о блокировке карты, но когда их непосредственно коснется эта ситуация, применить знания не могут. Влияет психология, поведенческие паттерны. Нам важно не столько то, чтобы человек давал правильные ответы на вопросы, сколько чтобы знал, в каких случаях куда обращаться, - отмечает профессор Елена Разумовская, участник исследовательской группы.

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