Как увеличить использование отечественных технологий в нефтегазодобыче

Тюменская область обладает уникальными преимуществами для развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК): здесь исторически сложилась отраслевая научная база, сильный кадровый состав, находятся офисы крупных компаний. В 2019 году при поддержке правительства региона здесь был создан нефтегазовый кластер, объединивший различных игроков рынка: вертикально-интегрированные компании (ВИНК), предприятия, формирующие кооперационные цепочки, а также локализованные в Тюменской области. О задачах этого объединения и о том, какие преимущества получают его участники, "РГ" рассказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.

Антон Андреевич, с какой целью создан кластер?

Антон Машуков: В первую очередь это импортозамещение: мы ставим задачу к 2024 году снизить долю импортного оборудования в нефтегазовом секторе до 40 процентов. Локальная цель - развитие региональных предприятий-участников кластера, коммерциализация местных разработок в сфере ТЭК. Все проекты, которые мы прорабатываем внутри кластера, направлены либо на решение импортозамещающих задач либо на создание конкурентоспособной продукции, которую можно реализовать не только в регионе, но даже за пределами нашей страны. Во главе угла стоит создание новых технологий, но мы готовы также заниматься локализацией производств, привлечением инвестиций, в том числе иностранных.

Почему нефтегазовый кластер появился именно здесь?

Антон Машуков: По сути, база для создания такого объединения в нашем регионе была заложена еще в 1960-х, когда нужно было осваивать месторождения Западной Сибири. За минувшие 60 лет здесь сформировалась сильная кадровая и научная школа, включающая Тюменский индустриальный университет, НИИ, научно-технические центры, лабораторно-исследовательскую инфраструктуру, которая и стала основой кластера. В области работает несколько институтов, проводящих исследования по основным направлениям современной нефтедобычи: НОВАТЭК НТЦ, Газпромнефть НТЦ, СургутНИПИнефть, "Газпром проектирование", КогалымНИПИнефть, Тюменский нефтяной научный центр (Роснефть), с 2025 года добавится ИЦ "Геосфера".

Масштаб задач, которые стоят перед отраслью, усилиями одного или двух регионов не решить

Кроме того, создана большая отраслевая инфраструктура: в регионе свыше 60 компаний, производящих продукцию для нужд ТЭК. Например, доля тюменских компаний на российском рынке сейсморазведки превышает 11 процентов, в бурении - 10, в текущем и капитальном ремонте скважин - 10, производстве буровых растворов - 12, производстве насосов - 25 процентов и т. д. На базе кластера мы готовы выстроить интеграционные цепочки, ведь цель этой работы - чтобы российских технологий в нефтегазовой отрасли стало больше.

В чем уникальность тюменского кластера? Есть ли аналогичные структуры в России?

Антон Машуков: Промышленных кластеров в стране много. Главный критерий, по которому некое объединение можно назвать кластером, - это кооперация предприятий, участвующих в разных этапах создания продукта. Особенность нашего, во-первых, в том, что мы делаем акцент на создании высокотехнологичной продукции. Во-вторых, мы смогли вовлечь в работу недропользователей: есть базовое соглашение с "Газпром нефтью" и к работе постепенно присоединяются другие добывающие компании. Такого опыта больше нигде в стране нет, это результат долгой работы.

Какие ВИНКи выражают намерение вступить в кластер?

Антон Машуков: Помимо "Газпром нефти" прорабатываются соглашения с компаниями "Сургутнефтегаз", НОВАТЭК. С крупнейшим газовым концерном страны Газпромом на Петербургском международном экономическом форуме была подписана дорожная карта по взаимодействию. Эти четыре "кита" ТЭК формируют огромный спрос - это большой объем закупок для предприятий - участников кластера, поэтому приход ВИНКов делает объединение еще более интересным.

Какие преимущества обеспечивает участие в кластере?

Антон Машуков: Основные плюсы заключаются в возможности прямого взаимодействия с заказчиком, в кооперации внутри объединения. Кластер берет на себя целый блок работы в части сотрудничества с поставщиками, скаутинга проектов. Мы активно обсуждаем с нефтепромышленными предприятиями их планы, ведь задача кластера - не только познакомить производителей друг с другом, но и помочь в их развитии. В частности, планируется ввести новую форму господдержки: регион будет возмещать до пяти процентов стоимости оборудования, приобретенного у предприятий нефтегазового кластера. Это станет хорошим стимулом для заказчиков.

Сложно ли стать участником кластера? Каким требованиям должно отвечать предприятие?

Антон Машуков: Относиться к нефтегазовой отрасли и оказывать профильные услуги. К слову, не обязательно даже иметь регистрацию в Тюменской области.

Когда компания выражает намерение вступить в кластер, проводится небольшой скоринг: выясняем, чем занимается предприятие, каков его масштаб, есть ли опыт сотрудничества с нефтегазовыми компаниями и т. д. Вступление в это объединение накладывает определенные обязательства - по отчетности, предоставлению информации, работе с другими участниками кластера. Но самое главное, чтобы у менеджмента было четкое понимание, зачем предприятие вступает в объединение, какие проекты в его рамках хочет реализовать и может ли кластер в этом помочь. Должен быть четкий план развития бизнеса, иначе смысла во взаимодействии не будет.

Может ли фирма просто сотрудничать с кластером, не являясь его участником?

Антон Машуков: Мы выстроили поэтапную модель вовлечения субъектов предпринимательства в орбиту кластера. Чтобы поучаствовать в мероприятиях, не обязательно быть участником. У нас создана обширная экосистема, проводится множество мероприятий, включая Тюменский нефтегазовый форум, в рамках которого предприятие может познакомиться с деятельностью кластера, пообщаться с его участниками, с руководством. Работа идет в несколько этапов, и в результате не возникает разочарования: компании осознанно принимают решение вступить в объединение, и мы рассчитываем, что они действительно получат от кластера то, чего ожидают.

Чем опыт тюменского нефтегазового кластера может быть полезен другим регионам?

Антон Машуков: Наш кластер межрегиональный. Масштаб задач, которые стоят перед отраслью, усилиями одного или двух регионов не решить. Так сложилось, что центры компетенций по различным направлениям ТЭК сосредоточены в разных регионах, например в Башкортостане, Тверской области. Мы с ними сотрудничаем, чтобы продукция наших предприятий отвечала современным потребностям рынка. И готовы в дальнейшем привлекать к совместной работе предприятия и институты из других регионов.

Второй момент - нам тоже есть чем поделиться. В первую очередь у нас накоплен большой опыт продвижения и продаж продукции наших предприятий, например, организации закупочных сессий в течение всего года и в рамках Тюменского нефтегазового форума. На протяжении нескольких лет Тюмень выступает площадкой для таких мероприятий, и это приносит плоды. Формат закупочных сессий, технологических дней, дней поставщика уникальный - после них гарантированно стартует несколько проектов. Это несложные формы работы, но хорошо отлаженные, и они очень быстро дают положительный результат. Наш опыт можно использовать везде.

Антон Машуков: Задача кластера - не только познакомить производителей друг с другом, но и помочь в их развитии. Фото: Пресс-служба TNF

Предприятия кластера всегда принимают активное участие в масштабном отраслевом событии - Тюменском нефтегазовом форуме (TNF). В этом году он пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре с 14 по 16 сентября. Что ожидается в этом году на TNF?

Антон Машуков: Год от года программа форума, как деловая, так и культурная, становится интересней, насыщенней и разнообразней. Более 30 различных мероприятий деловой программы направлены на эффективную работу. Это не только традиционные пленарные сессии, но и технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, о которых я говорил выше. Кроме того, пройдут круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, будут работать онлайн-площадки и т. д. Полагаю, предпринимателям окажутся интересны b2b-площадки, позволяющие провести переговоры на форуме, и выставка, где более 60 экспонентов презентуют посетителям свои разработки. Всего ожидаем более 3000 гостей со всей России и мира.

Главная пленарная сессия будет посвящена новой промышленной политике: развитию в эпоху глобальных изменений. Площадки TNF всегда отличаются актуальностью тем, а также высоким уровнем гостей и спикеров. Уже подтвердили участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, замминистра энергетики РФ, руководитель цифровой трансформации Павел Сорокин, врио руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководители крупнейших нефтегазовых холдингов.

Не забыли организаторы и о культурной программе: в дни форума в Тюмени пройдет Уральская биеннале современного искусства, где горожане познакомятся с работами современных художников. Впервые в рамках TNF будет организован легкоатлетический забег: 15 сентября в 7.00 стартует Утренний "Забег ЯТЭК", организатор которого - "Стальной характер", а генеральный партнер - Якутская топливно-энергетическая компания.

Справка РГ

Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке правительства Тюменской области и ЯНАО, объединяет различных участников рынка: добывающие предприятия, производителей нефтегазового оборудования, нефтесервисные компании, отраслевые научные институты. Управляющей компанией является некоммерческая организация Ассоциация "Нефтегазовый кластер", ее главная задача - продвижение интересов участников объединения на рынке нефтегазового оборудования и нефтесервисных услуг.

Задачи кластера:

Повышение инвестиционной привлекательности Тюменской области.

Расширение рынка сбыта, увеличение объема закупок у тюменских предприятий.

Создание новых рабочих мест.

Обеспечение дополнительных налоговых поступлений в региональный бюджет.

Развитие экосистемы, обеспечивающей эффективное взаимодействие участников нефтегазового рынка.

Создание модели разрешения актуальных технологических вызовов, стоящих перед нефтегазовой отраслью, путем представления верифицированных проектов с учетом требований и стандартов ВИНК.

Создание производственных и технологических цепочек, обеспечивающих разработку новых технологий с последующим производством и тиражированием.

Сайт: www.ank72.ru