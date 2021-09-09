На Ямале наладят производство аммиака и метанола

НОВАТЭК основательно настроился на строительство газохимического предприятия на полуострове Ямал, о чем еще не так давно и речи не заходило. На днях компания подписала меморандум с японским минэкономики о сотрудничестве в сфере производства аммиака, водорода, а также улавливания и утилизации углекислого газа, заключила соглашение с Банком Японии о сотрудничестве в реализации проектов с низким углеродным следом.

Будущий химзавод вроде бы непрофильный для компании, сосредоточенной на добыче, сжижении, транспортировке газа. Спрос на СПГ огромен, ряд стран нацелен на увеличение его производства в 1,5-2,5 раза, и РФ, понятно, не хочет оказаться в аутсайдерах. Российский сжиженный газ вырабатывают преимущественно на комплексе "Ямал-СПГ". В прошлом году здесь получено около 19 миллионов тонн продукции при проектной мощности 16,5 миллиона.

Для химических предприятий в арктической зоне установлены заманчивые преференции

Нынче объявлено: недалеко от морского порта Сабетта появится газохимический комплекс (ГХК). Обойдется он более чем в два миллиарда долларов. На промплощадке из добываемого поблизости газа хотят производить аммиак, а также, возможно, метанол. Чем объясняется такой выбор? В первую очередь начавшейся декарбонизацией мировой энергетики. К тому же, как поясняют в Минприроды РФ, для химических предприятий в арктической зоне установлены заманчивые преференции.

По прогнозам, спрос на азото-водородное соединение будет увеличиваться ничуть не меньше, чем на СПГ. Предполагается его широкое использование в качестве безвредного (нет выбросов СО2) топлива для грузовых и пассажирских судов. Соответствующим проектам дан старт в Малайзии и Норвегии. Аммиак легко хранить и перевозить, можно использовать как для транспортировки, так и для производства главного в перспективе топлива - водорода. Словом, универсальное вещество в эру отказа от углеводородов. При таком раскладе представляется уже логичным его выпуск вблизи одного из узловых портов Северного морского пути.

Исходное сырье - природный газ - под ногами. Правда, сегодня оно считается нежелательным для получения аммиака, поскольку сопровождается выбросами СО2. В Европе, США делают ставку на "зеленый" аммиак, производимый с помощью возобновляемых источников энергии, но они на Ямале практически исключены. Чтобы соблюсти углеродный баланс, нашим газохимикам в международном партнерстве с учеными и инженерами надо справиться с весьма сложной задачей - подыскать экономически оптимальную и экологически надежную технологию секвестрации. В данном случае она заключается в улавливании и утилизации (скорее всего, путем захоронения в выработанных пластах) углекислого газа, выделяющегося в ходе производственных процессов, например при паровом риформинге. Но это, по отзывам топ-менеджеров российского ТЭК, высокозатратная операция. К тому же где гарантия, что когда-нибудь агрессивный и капризный СО2 не вырвется из глубин? Тем более что в высоких широтах идет растепление вечномерзлых грунтов.

Второй предполагаемый продукт ГХК - метанол. Исследователи и в нем видят достойную альтернативу углеродному топливу. Во всяком случае при смешивании с бензином моторные выхлопы значительно меньше загрязняют воздух. Ну и конъюнктура мирового рынка подталкивает к производству метанола, цена на который, по прогнозам аналитиков, будет только подниматься.

Между тем

Как известно, в стадии реализации второй крупный межгосударственный профильный проект на территории ЯНАО - "Арктик СПГ-2". Это три линии, запитанные от месторождений Гыданского полуострова, совокупной производительностью без малого 20 миллионов тонн с выходом на максимальную мощность в 2025 году. Судя по имеющейся информации, заминка возникла с финансированием: помимо имеющихся иностранных партнеров (КНР, Франция, Япония) планировалось привлечь и других. Но потенциальные участники глубоко задумались, а время-то не ждет. Поэтому решено существенно увеличить долю российского банковского финансирования. Кредитные организации подтвердили готовность одолжить необходимые суммы (стоимость проекта - 10-11 миллиардов долларов). Впрочем, в последний вагон набирающего скорость инвестиционного поезда еще не поздно заскочить. В сентябре к "Арктик СПГ-2" проявила пристальный интерес Индия.