На Ямале избили и ограбили мальчика-инвалида

В Надыме следователи возбудили уголовное дело по факту избиения и ограбления несовершеннолетнего (пункт "г" части 2 статьи 161 УК РФ).

Инцидент произошел 8 сентября около пяти вечера в подъезде дома на улице Строителей. Пострадавший - мальчик 2009 года, у него украли банковскую карту, которая принадлежала его маме. Информация об этом появилась в одном из городских сообществ в соцсетях.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.