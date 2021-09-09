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09.09.2021 14:33
Рубрика: Общество

На Урале поощрят педагогов, подготовивших победителей олимпиад

Текст: Ольга Медведева
На Среднем Урале учителя, которые готовят победителей всероссийских школьных олимпиад, смогут претендовать на губернаторскую премию "Олимпиадный успех".

В этом году 37 юных свердловчан отличились в финале всероссийского состязания. Восемь из них стали победителями, остальные заняли призовые места. Ребята представляли школы Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита и Артемовского. Все они получили право на поступление вне конкурса в любой государственный вуз на бюджетные места по профилю олимпиады.

Фото: voyagerix / istock
Большинству учителей по-прежнему мешает бумажная нагрузка

С 2022 года собственная "минута славы" ждет и педагогов, которые готовили ребят к интеллектуальным испытаниям. Поощрять учителей предложил математик, преподаватель фонда "Золотое сечение" Эдик Петросян.

- Подготовка к олимпиадам - это особый вид педагогической деятельности, требующий от учителя, в первую очередь, постоянной работы над собой. Педагогу необходимо учиться решать все новые и новые типы задач, придумывать самому такие задачи, а вместе с тем - разрабатывать и новые методы и формы обучения решению этих задач. Воспитание и становление одаренных ребят - процесс долгий, растянутый на несколько лет и очень трудоемкий. Такой труд заслуживает особого внимания, уважения и поощрения, - рассказал он "РГ".

На премию будут претендовать наставники детей, добившихся призовых мест в олимпиадах за последние три года. Учитель-номинант может принимать участие в развитии олимпиадного движения сам или вести обучение специалистов в рамках повышения квалификации педагогов.

- Я также попросил рассмотреть вопрос, когда не один преподаватель готовит ученика. Современные олимпиады таковы, что там есть пересечение многих предметов. Для того, чтобы правильно выполнить задания программы, нужно, порой, хорошо знать несколько предметов, - отметил губернатор Евгений Куйвашев во время "прямой линии" с жителями региона.

Уже известен и размер премии: победители конкурса "Олимпиадный успех" получат по 270 тысяч рублей, "серебряные" призеры - по 220 тысяч рублей, а педагоги, занявшие третье место, - по 160 тысяч рублей.

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