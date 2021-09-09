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09.09.2021 14:25
Рубрика: Общество

На Урале высказались о платном лечении непривитых от COVID-19 больных

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
В Челябинской области развернулась горячая дискуссия из-за предложения главного внештатного эпидемиолога региона лечить от COVID-19 бесплатно только привитых пациентов, тем самым сокращая расходы здравоохранения. В региональном минздраве назвали высказывание врача излишне эмоциональным и заверили, что тема платного оказания медпомощи заболевшим коронавирусом в регионе не обсуждается.

- Главный внештатный эпидемиолог региона Елена Кутрова с самого начала пандемии работает в "красной зоне",- пояснили в пресс-службе минздрава. - Высказывание доктора, безусловно, эмоционально, но она как никто другой видит пациентов, поступающих в медицинские учреждения, некоторые в тяжелом состоянии сразу в реанимационное отделение, и, к огромному сожалению, не всех удается спасти.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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В интервью ОблТВ врач посетовала на то, что многие пациенты упорно не хотят верить в угрозу заболевания до тех пор, пока сами не окажутся на больничной койке. При этом, по ее словам, лечение дорогое: чтобы в стационаре поставить на ноги одного человека, нужно 140-600 тысяч рублей.

В региональном минздраве подтвердили: стоимость лечения человека с COVID-19 действительно может доходить до 600 тысяч рублей.

- Схема лечения каждого пациента индивидуальна и зависит от степени тяжести его состояния. Помимо времени нахождения в стационаре, может подключаться и многократная упреждающая терапия (цена за один укол около 100 тысяч рублей), переливание плазмы или использование аппарата ЭКМО, - пояснили в ведомстве. - Однако делать прививку или нет - это добровольное решение каждого. Тема платного лечения пациентов с COVID-19 в регионе не обсуждается.

Стоит отметить, что, по официальным данным, полный цикл вакцинации в Челябинской области прошли без малого 700 тысяч человек. Для формирования коллективного иммунитета нужно вдвое-втрое больше. Ежедневно в регионе коронавирусом заболевает более 360 человек. Выписывается из больниц порядка 270. И "красная зона", в которой с начала пандемии работает главный эпидемиолог, испытывает колоссальные нагрузки.

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В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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