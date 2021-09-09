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09.09.2021,  
14:15
Текст:  Татьяна Воробьева

Российские огнеметы сорвали наступление "противника" на "Рубеже-2021"

На полигоне Эдельвейс в Киргизии завершаются учения ОДКБ "Рубеж -2021". По замыслу одного из эпизодов, российский контингент сорвал наступление вооруженного противника, который планировал занять населенный пункт, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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Движение колонны "неприятеля" засекли беспилотники "Орлан-10". Данные с них поступили на командный пункт, после чего командующий Коллективных сил быстрого развертывания принял решение задействовать подразделения прикрытия - мотострелковый взвод, усиленный танками, огнеметным и зенитно-ракетным взводами. Это должно было заставить противника преждевременно развернуться в боевой порядок и начать наступление в невыгодном для него направлении.

Чтобы нанести врагу максимально ощутимый урон, по нему дарили из реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности. Также задействовали автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", которые вели огонь по целям по навесной траектории.

После поражения огнем "противник" попытался перегруппироваться и продолжить движение, но в борьбу с ним вступили киргизские расчеты ствольной и реактивной артиллерии. Мотострелки, наступая по флангу, завершили разгром основных сил.

Напомним, в совместном учении, которое началось седьмого сентября, принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана. Всего - более тысячи человек. Задействовано 150 единиц техники, в том числе - танки, броневики, боевые машины пехоты, "Тигры", реактивные системы залпового огня. За поддержку с воздуха отвечают истребители, штурмовики и вертолеты. Так, Су-25СМ и Ми-8 нанесли удар неуправляемыми 80-миллимитровыми ракетами класса "воздух-поверхность" по мишеням, имитирующим колонну условного неприятеля.

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