Совместное учение ОДКБ "Рубеж-2021" стартовало в Киргизии

На полигоне Эдельвейс начались совместные учения военнослужащих Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Российской Федерации, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Российский контингент на "Рубеже-2021" подставляет тувинская горная мотострелковая бригада Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии. Всего от России на учения направлены около пяти сотен военнослужащих и более 120 единиц техники, в том числе - штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 базы Кант. Они обеспечат поддержку с воздуха и разведку.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, главная задача тренировки - усовершенствование навыков должностных лиц в организации боевых действий и управлении войсками. А также - повышение слаженности подразделений Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона.

По легенде учения, объединенные силы армий блокируют и уничтожат условных боевиков, которые незаконно проникли на территорию государства - члена ОДКБ

Завершится "Рубеж-2021" девятого сентября.