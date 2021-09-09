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09.09.2021 23:21
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области суд встал на сторону переселенцев

Текст: Михаил Пинкус ("Российская газета", Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Миасский городской, а затем и Челябинский областной суд рассмотрели интересное дело об отказе жителей подлежащего сносу строения переезжать в новую квартиру, предоставленную мэрией в рамках программы переселения из аварийного жилого фонда. Чиновники обратились в суд с требованием о принудительном выселении заартачившихся и понуждении их оформить права новой собственности. Однако закон принял другую сторону.

С точки зрения соблюдения буквы закона чиновники действовали безукоризненно. Семье, проживавшей в полуразвалившемся многоквартирном бараке в поселке Нижний Атлян, предоставили двухкомнатную благоустроенную квартиру с тем же метражом на улице Городской в Миассе. Однако отправившись осмотреть новую квартиру, семья обнаружила, что она находится на 10-м этаже новостройки. Перебираться так высоко, прожив всю свою жизнь на первом этаже, новоселы категорически отказались.

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- Мы уже не молоды, болеем. Если лифт сломается, как до квартиры добраться? - заявили о своих резонах супруги. - Неужели нельзя найти квартиру на первом или втором этаже.

Как сообщила помощник прокурора Миасса Ольга Романова, прокуратура доводы семьи поддержала. Однако главным аргументом стали нормы Жилищного кодекса РФ, разрешающие изымать у собственника помещение только по согласию сторон.

Стоит отметить, что аналогичное решение вслед за городским принял и Челябинский областной суд. И теперь мэрия должна подыскать пожилым супругам квартиру, которая устроила бы их по всем параметрам.

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