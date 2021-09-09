В нефтегазовых компаниях Сибири резко выросло число вакансий

Работа на нефтегазовых промыслах манит, как и прежде, многих россиян. Причина понятна - высокие либо относительно высокие зарплаты. По сравнению с 2020 годом шансов попасть в ряды работников ТЭК стало намного больше: если сравнивать количество открытых вакансий в сфере "добычи сырья" за восемь месяцев, то, к примеру, в Тюменской области прирост составил 50 процентов, в Югре - 66.

Но и желающих занять свободное место немало. В августе в названных регионах на каждое, по информации HeadHunter Урал, приходилось приблизительно по семь резюме. На Ямале и в Югре среди ищущих работу максимальная в РФ доля тех, кто мечтает устроиться на добывающие предприятия, - 11,5 и 11,3 процента соответственно. Что логично с учетом моноотраслевой специфики промышленности северных округов. Кстати, на нефтянку здесь приходится треть всех вакансий.

А вот по величине средних зарплат добывающего сектора (сюда входят и работники рудных месторождений) регионы УрФО уступают Магаданской области, Якутии, Москве. В Югре исходя из предложений работодателей в августе средняя планка чуть превышала 64 тысячи рублей, практически такой же она была в Тюменской области. Цифра, очевидно, многих обескуражит: всего-то? Ведь в массовом представлении нефтяники и газовики если и не гребут деньги лопатой, то на бутерброд с красной икрой им точно хватает. И в самом деле, большая армия специалистов ТЭК зарабатывает по 90-130 тысяч рублей. У начальников подразделений, руководителей предприятий выходит от 500-700 тысяч до нескольких миллионов в месяц, но они не в счет - людей на топовые должности подыскивают, как правило, не обращаясь в кадровые агентства.

- Мы фиксируем средние зарплаты на рынке предложений. Есть совсем скромные, есть солидные. Весь спектр зарплат работников, естественно, не отражаем, но по текущему спросу работодателей картина достаточно объективная, - комментирует данные руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

По данным аналитической системы "Люди в цифрах", в 2021 году верхняя граница (также в среднем значении) диапазона предлагаемых зарплат в Тюменской области проходит по отметке 135 тысяч рублей, на Ямале - 137, в Югре - 118.

Среди вакансий, в начале этой недели остававшихся незакрытыми, на первом месте в денежном измерении - руководитель работ по наклонно-направленному бурению с "жалованьем" в 300 тысяч рублей. Работа в ХМАО. В этом же регионе слесарю-вахтовику по обслуживанию буровых пятого разряда предлагают 139 тысяч рублей, оператору технологических установок с выездом на вахту - 56-64 тысячи, помбуру на капремонте скважин пятого разряда - 75 тысяч. Такой же помбур с аналогичной квалификацией в ЯНАО может рассчитывать максимум на 135 тысяч рублей. Ну и еще пример: тюменская сервисная фирма ищет инженера по наладке и испытаниям, суля от 85 до 120 тысяч, а в качестве бонусов - сытное трехразовое питание на объектах и комфортное проживание за счет работодателя.

Что любопытно: средние предлагаемые зарплаты в минувшем месяце превысили августовские двухлетней давности на Ямале на 4,6 тысячи рублей, в Тюменской области - на 1,3 тысячи, а в Ханты-Мансийском округе они снизились на три тысячи рублей.